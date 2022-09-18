В Госдуме хотят, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал новость о том, что футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком вскоре должны получить российские паспорта.

«Я только с позитивом отнесусь к решению Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство. Россия — страна возможностей! Если они захотят принять решение быть полноценными гражданами, то это можно только поприветствовать.

Малком и Клаудиньо — кудесники мяча, которые привнесут большой вклад в наш футбол не только как игроки, но и как тренеры. В России бразильцы играют в футбол и получают удовольствие.

Мне было бы приятно иметь таких граждан России, как Клаудиньо и Малком. У нас были похожие проявления. Были Марио Фернандес, Ари и Маринато Гилерме. Это топовые спортсмены, которые приняли российское гражданство.

Я бы хотел увидеть Малкома и Клаудиньо в цветах нашей национальной сборной. В этом нет ничего плохого. Их возможное получение российского паспорта станет лишь потерей для сборной Бразилии. Все зависит от решения зенитовских бразильцев.

В России они будут востребованы всегда, даже после завершения профессиональной карьеры», — сказал Терюшков.