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    В Госдуме хотят, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России

    Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал новость о том, что футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком вскоре должны получить российские паспорта.

    «Я только с позитивом отнесусь к решению Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство. Россия — страна возможностей! Если они захотят принять решение быть полноценными гражданами, то это можно только поприветствовать.

    Малком и Клаудиньо — кудесники мяча, которые привнесут большой вклад в наш футбол не только как игроки, но и как тренеры. В России бразильцы играют в футбол и получают удовольствие.

    Мне было бы приятно иметь таких граждан России, как Клаудиньо и Малком. У нас были похожие проявления. Были Марио Фернандес, Ари и Маринато Гилерме. Это топовые спортсмены, которые приняли российское гражданство.

    Я бы хотел увидеть Малкома и Клаудиньо в цветах нашей национальной сборной. В этом нет ничего плохого. Их возможное получение российского паспорта станет лишь потерей для сборной Бразилии. Все зависит от решения зенитовских бразильцев.

    В России они будут востребованы всегда, даже после завершения профессиональной карьеры», — сказал Терюшков.

    • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
    • Клаудиньо в России с прошлого года.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:35
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +69352

      insider_retro 4 минуты назад

      На фоне фсей байды про импортозамещение, подобные мысли выглядят как-то...
      Как обычно, по депутатски...

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      Рейтинг: +74

      Рыло свина 4 минуты назад

      госдуре заняться больше нечем?

      0
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      Рейтинг: +771

      Каменный стояк 8 минут назад

      России уже нечего терять))) и так уже на самом дне)))) натурализацию нескольких неrров никто и не заметит в этом бардаке)))

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      Рейтинг: +60

      Вот как то так > Каменный стояк 3 минуты назад

      и так уже на самом дне=====Скажи спасибо, сам знаешь кому.

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      Рейтинг: +17

      Эном айс > Каменный стояк 15 секунд назад

      Ну, ты то уж точно голубоглазая бестия..Нибелунг походу всратый.
      Натурализовывать не надо.Сразу утилизировать.

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      Рейтинг: +5475

      ySS 8 минут назад

      В госдуме хотят, чтбы у гасклуба освободилось 2 места для новых легов.
      Милер даже тут нахапаться не может...

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      Рейтинг: +261

      aleksandr1969 8 минут назад

      Я чет не пойму? Они не слова не сказали про сборную))) Вопрос стоит о выплате налогов. Че все так подорвались? А если и будет необходимость кого-то заменить в сборной, то ничего страшного не случиться. Вон сборная франции на 97% из ***** состоит и что?

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      Рейтинг: +2794

      Play 19 минут назад

      Да да да, хорошая идея. Это же для этого пятнадцать лет душат футбол в России лимитом, чтобы потом бразильцы в сборной играли.

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      Рейтинг: +5783

      GoldPlayFIFARus9 21 минуту назад

      Хватит уже натурализовывать. В чём проблема своих воспитать?
      А я отвечу, взятки и кумовство. Обычному парнишке из глубинки(да и не только) тяжело пробиться без денег и связей, на его место возьмут того, кто заплатит.

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      Рейтинг: +1024

      qawzsexdr 27 минут назад

      Интересно когда похожие новости были про Фернандеса Гильерме и Ари, такие же коментарии были? Или коментарии связаны только с клубной принадлежность.

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      Рейтинг: +4896

      polt 28 минут назад

      Новая фишка-экспортозамещение в футболе...

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      Рейтинг: +60

      Вот как то так > polt 6 минут назад

      Полтыч здарова...Давно тебя видно не было....Ну вижу -жив, здоров. И дальше так двигайся.

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      Рейтинг: +198

      НикКин 32 минуты назад

      Вот зачем вам своих деревянных мало нода бразильские полена натурализовать

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      Рейтинг: +60

      Вот как то так > НикКин 9 минут назад

      Ну тута ты загнул чутка...Бразильские никогда поленами и не были....Там у них в Бразилии деревянных сразу из футбола удаляют, на стадии отбора...Вот оно чо, НикКин , вот оно чо.

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