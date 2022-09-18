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  • В Госдуме хотят, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России

В Госдуме хотят, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России

18 сентября 2022, 16:35
43

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал новость о том, что футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком вскоре должны получить российские паспорта.

«Я только с позитивом отнесусь к решению Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство. Россия — страна возможностей! Если они захотят принять решение быть полноценными гражданами, то это можно только поприветствовать.

Малком и Клаудиньо — кудесники мяча, которые привнесут большой вклад в наш футбол не только как игроки, но и как тренеры. В России бразильцы играют в футбол и получают удовольствие.

Мне было бы приятно иметь таких граждан России, как Клаудиньо и Малком. У нас были похожие проявления. Были Марио Фернандес, Ари и Маринато Гилерме. Это топовые спортсмены, которые приняли российское гражданство.

Я бы хотел увидеть Малкома и Клаудиньо в цветах нашей национальной сборной. В этом нет ничего плохого. Их возможное получение российского паспорта станет лишь потерей для сборной Бразилии. Все зависит от решения зенитовских бразильцев.

В России они будут востребованы всегда, даже после завершения профессиональной карьеры», — сказал Терюшков.

  • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
  • Клаудиньо в России с прошлого года.
  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Малком Клаудиньо Терюшков Роман
Комментарии (43)
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фанат джигурды
1663508338
Нет, пусть лучше сразу в госдуму.
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insider_retro
1663511275
На фоне фсей байды про импортозамещение, подобные мысли выглядят как-то... Как обычно, по депутатски...
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treaner
1663511738
а с кем играть?
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Ill Ich
1663512029
Г-ну Терюшкову для начала неплохо было-бы разобраться с проблемами клуба "Химки" и доказать свою состоятельность, как руководителя. А уж потом, с полным на то правом, принимать судьбоносные решения о делах сборной.
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egor tikhonov
1663512125
сборную обезьян газпрома создайте
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Skull_Boy
1663512456
Ну получат паспорт и еще можно 2х бразильян купить, позор
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neim
1663513180
А они, в гос. думе, часом не хотят, чтобы Малком и Клаудиньо заняли их место в белом доме уже как граждане России ?
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сутулая собака и лисы
1663513369
это правильное решение. да здравствует космополит! (ну не совсем он). а люди ниже, и наверное отпишутся и выше, обычные тупые расисты. людьми (в широком его понимании) вас самих сложно назвать, серьёзно, ребят, хватит быть такими тупыми. развивайте полушария, а то у вас работают только примитивные инстинкты (свой-чужой). а места в сборной они никого ни лишат, думаю Карпин не даст пропадать юному дарованию. пусть ребята ровняются на уровень игры этих бразильцев и борются за основу. это мотивирует. вот только мне непонятно, какое отношение клоуны с гос. думы имеют к футболу. но мы все прекрасно понимаем, что Зенит необычная команда, связи и деньги давно там текут грязной рекой, воняющей похуже москва реки.
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NewLife
1663513699
"В Госдуме хотят,...." С каких это пор этот деятель может говорить от имени Думы?
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guron88
1663516690
Какая сборная? Какие турниры? Пустой трёп. Сборной не будет, теперь лет 10... Думаете такого не было в истории? Погуглите про сборную ЮАР. Да и при Сталине, сборная нигде не участвовала. Только после его смерти, поехала на Олимпиаду, в 1956 году...
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