Малком и Клаудиньо получают российское гражданство (Иван Карпов)

Футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком вскоре должны получить российские паспорта. Идет процесс оформления документов.
«Идея в том, что с российским гражданством зенитовские бразилы смогут тратить меньше на налоги и зарабатывать больше чистыми.
Плюс таким ходом «Зенит» задает тренд для игроков из Латинской Америки: приезжайте в РПЛ, вам тут рады.
И с безопасностью никаких проблем: видите, Малком и Клаудиньо даже приняли российское гражданство», – написал источник.
- Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
- Клаудиньо в России с прошлого года.
- «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова