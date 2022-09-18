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    Малком и Клаудиньо получают российское гражданство (Иван Карпов)

    Футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком вскоре должны получить российские паспорта. Идет процесс оформления документов.

    «Идея в том, что с российским гражданством зенитовские бразилы смогут тратить меньше на налоги и зарабатывать больше чистыми.

    Плюс таким ходом «Зенит» задает тренд для игроков из Латинской Америки: приезжайте в РПЛ, вам тут рады.

    И с безопасностью никаких проблем: видите, Малком и Клаудиньо даже приняли российское гражданство», – написал источник.

    • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро).
    • Клаудиньо в России с прошлого года.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 08:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7473

      nik55 13 минут назад

      и кто то хочет развития своих игроков----они заработают и уедут а свои футболисты будут сидеть на лавке------нужно всех легов домой отправить все равно Европа закрыта будет лет5 или даже больше

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      Рейтинг: +4317

      ААМ 1 час назад

      С налогами для богатых в России лучше, чем в Бразилии.

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