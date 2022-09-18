Малком и Клаудиньо получают российское гражданство (Иван Карпов)

Футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком вскоре должны получить российские паспорта. Идет процесс оформления документов.

«Идея в том, что с российским гражданством зенитовские бразилы смогут тратить меньше на налоги и зарабатывать больше чистыми.

Плюс таким ходом «Зенит» задает тренд для игроков из Латинской Америки: приезжайте в РПЛ, вам тут рады.

И с безопасностью никаких проблем: видите, Малком и Клаудиньо даже приняли российское гражданство», – написал источник.