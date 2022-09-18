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    «Я сюда не за этим приезжал». Ахметов недоволен игровым временем в «Краснодаре»

    Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов после победы над «Химками» (3:1) высказался о своем игровом времени.

    «Я недоволен тем временем, на которое выхожу на поле. Считаю, что я готов физически. Для меня это не очень приятная ситуация. Я сюда не за этим приезжал. Тренер говорит, что я не готов физически, но считаю, что я в хорошей форме», – сказал Ахметов.

    • Ахметов появился на поле на 86-й минуте вместо Эдуарда Сперцяна.
    • 24-летний игрок пришел в «Краснодар» этим летом как свободный агент.
    • Ахметов провел 10 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1507

      PNZ1985 1 час назад

      Пора в медиа лигу, или живой футбол)

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