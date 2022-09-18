«Я сюда не за этим приезжал». Ахметов недоволен игровым временем в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов после победы над «Химками» (3:1) высказался о своем игровом времени.

«Я недоволен тем временем, на которое выхожу на поле. Считаю, что я готов физически. Для меня это не очень приятная ситуация. Я сюда не за этим приезжал. Тренер говорит, что я не готов физически, но считаю, что я в хорошей форме», – сказал Ахметов.