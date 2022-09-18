В «Спартаке» рассказали, какие санкции клуб применил к Бальде и его агенту

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о санкциях в отношении нападающего Кейта Бальде, дисквалифицированного на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

— Мы не можем получить компенсацию, просто сократили по всем направлениям наши расходы. Урезали агентскую комиссию, остальные выплаты, в том числе зарплату футболиста.

— На сколько процентов урезали комиссию?

— Процентов на 30.

— Спрашивали ли агента, почему он не сообщил об этой ситуации?

— Этим занимались юристы предыдущего клуба Бальде. Они не придали этому значения, рассчитывали на штраф. Не посчитали нужным нас об этом уведомить.

— Репутация этих агентов для вас теперь — все?

— Я их до этого не знал.