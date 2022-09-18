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    В «Спартаке» рассказали, какие санкции клуб применил к Бальде и его агенту

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о санкциях в отношении нападающего Кейта Бальде, дисквалифицированного на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

    — Мы не можем получить компенсацию, просто сократили по всем направлениям наши расходы. Урезали агентскую комиссию, остальные выплаты, в том числе зарплату футболиста.

    — На сколько процентов урезали комиссию?

    — Процентов на 30.

    — Спрашивали ли агента, почему он не сообщил об этой ситуации?

    — Этим занимались юристы предыдущего клуба Бальде. Они не придали этому значения, рассчитывали на штраф. Не посчитали нужным нас об этом уведомить.

    — Репутация этих агентов для вас теперь — все?

    — Я их до этого не знал.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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