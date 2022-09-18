«Хочется видеть более адекватное судейство. Уже не впервые Карасев трактует эпизоды в пользу соперника». «Динамо» – после матча с «Зенитом»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин недоволен работой судьи Сергея Карасева на матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

«Когда собираются полные трибуны, хочется видеть более адекватное судейство, чтобы не было односторонней трактовки правил.

Мелкие эпизоды трактуются в сторону соперника. В случае с Сергеем Карасевым это уже не впервые. В предыдущих играх мы были далеки от удовлетворения его судейством, о чем мы общались с руководством судейского корпуса. Какое-то время его не ставили на «Динамо», – сказал Гафин.