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    «Хочется видеть более адекватное судейство. Уже не впервые Карасев трактует эпизоды в пользу соперника». «Динамо» – после матча с «Зенитом»

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин недоволен работой судьи Сергея Карасева на матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

    «Когда собираются полные трибуны, хочется видеть более адекватное судейство, чтобы не было односторонней трактовки правил.

    Мелкие эпизоды трактуются в сторону соперника. В случае с Сергеем Карасевым это уже не впервые. В предыдущих играх мы были далеки от удовлетворения его судейством, о чем мы общались с руководством судейского корпуса. Какое-то время его не ставили на «Динамо», – сказал Гафин.

    • Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
    • Ранее Карасев привлекался к матчам Лиги чемпионов.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +72

      Рыло свина 1 час назад

      подлицаи начали свои лживые, грязные делишки!

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      Рейтинг: +71

      То ли ещё будет > Рыло свина 22 минуты назад

      Не стоит их так уж ругать. Проигравшим часто кажется, что их засуживали, иногда не без причин, это от эмоций. Я тоже недолюбливаю Карасёва за его самоуверенность, но в данном матче, я даже по ходу встречи, отметил мысленно, что он судит довольно прилично, что меня удивило. Один эпизод, мне показалось изначально, он прозевал. Это когда Ловрену в динамовской штрафной заехали по носу. Но в повторе увидел, что действительно, сначала он сам нарушал правила. Может и были какие-то мелкие косяки у Карасёва, но не существенные, скорей всего.

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