«Хочется видеть более адекватное судейство. Уже не впервые Карасев трактует эпизоды в пользу соперника». «Динамо» – после матча с «Зенитом»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин недоволен работой судьи Сергея Карасева на матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (2:0).
«Когда собираются полные трибуны, хочется видеть более адекватное судейство, чтобы не было односторонней трактовки правил.
Мелкие эпизоды трактуются в сторону соперника. В случае с Сергеем Карасевым это уже не впервые. В предыдущих играх мы были далеки от удовлетворения его судейством, о чем мы общались с руководством судейского корпуса. Какое-то время его не ставили на «Динамо», – сказал Гафин.
- Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
- Ранее Карасев привлекался к матчам Лиги чемпионов.
- «Динамо» идет в РПЛ 6-м.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»