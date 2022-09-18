Член совдира «Динамо» Гафин: «Зенит» – не «Реал», но флагман нашего футбола»

Дмитрий Гафин, член совета директоров «Динамо», высказался о «Зените» после поражения ему в десятом туре РПЛ (0:2).

«Зенит» – не «Реал». Однако по игре, качеству футболистов, бюджету питерцы, безусловно, являются флагманом российского футбола. В игровом плане «Зенит» обладает наибольшим потенциалом в РПЛ.

Когда мы говорим об отдельных матчах, то результат может быть любой. Однако если мы говорим о турнирной дистанции, то с такой обоймой и таким качеством футболистов у «Зенита» наибольшие шансы на победу в чемпионате.

Во множестве европейских лиг есть команды, которые на голову выше в плане бюджета, финансов и так далее: в немецкой Бундеслиге – «Бавария», в Испании – «Реал» и «Барселона». Ситуация в РПЛ точно не уникальна.

«Динамо» надо не жаловаться, а улучшать свою игру, действовать более агрессивно и конкретно. Жаловаться – это последнее дело», – сказал Гафин.