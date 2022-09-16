Клуб Соболева и Джикии разгромно проиграл команде Тарасова в дебютном матче МФЛ

Медийная команда «Бей Беги» спартаковцев Георгия Джикии и Александра Соболева уступила «Родине Медиа» (1:4) в 1-м туре Медийной футбольной лиги.
Команда экс-игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова и рэпера T-killah одержала волевую победу.
Это был дебютный матч второго сезона Медиалиги.
МФЛ. Группа А. 1-й тур
Родина-Медиа – Бей Беги – 4:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Ахмедов, 15; 1:1 – Фавзи, 33; 2:1 – Бирюков, 62; 3:1 – Мо, 66; 4:1 – Титов, 73.
В новом сезоне Медиалиги сыграют 18 команд
Источник: Бомбардир.ру