В новом сезоне Медиалиги сыграют 18 команд

Блин даже в медеа лиге 18 а в рпл не смогли сделать 18
16 сентября стартует второй сезон Медийной футбольной лиги. В нем сыграют 18 команд.
16 клубов уже известны, еще две команды определятся путем зрительского голосования.
В Медиалиге точно сыграют: «Амкал», 2DROTS, Broke Boys, Reality, «Бей Беги», ФК «10», «На спорте», «Родина Медиа», «Эгриси», Fight Nights, Tamo Junto, Watch TV, «Наши Парни», МФК «Рубин», SD Family, ФК Рома.
- В первом сезоне Медиалиги участвовало 10 команд.
- Победителем стали 2DROTS.