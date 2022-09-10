В новом сезоне Медиалиги сыграют 18 команд

16 сентября стартует второй сезон Медийной футбольной лиги. В нем сыграют 18 команд.

16 клубов уже известны, еще две команды определятся путем зрительского голосования.

В Медиалиге точно сыграют: «Амкал», 2DROTS, Broke Boys, Reality, «Бей Беги», ФК «10», «На спорте», «Родина Медиа», «Эгриси», Fight Nights, Tamo Junto, Watch TV, «Наши Парни», МФК «Рубин», SD Family, ФК Рома.