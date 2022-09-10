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    В новом сезоне Медиалиги сыграют 18 команд

    16 сентября стартует второй сезон Медийной футбольной лиги. В нем сыграют 18 команд.

    16 клубов уже известны, еще две команды определятся путем зрительского голосования.

    В Медиалиге точно сыграют: «Амкал», 2DROTS, Broke Boys, Reality, «Бей Беги», ФК «10», «На спорте», «Родина Медиа», «Эгриси», Fight Nights, Tamo Junto, Watch TV, «Наши Парни», МФК «Рубин», SD Family, ФК Рома.

    • В первом сезоне Медиалиги участвовало 10 команд.
    • Победителем стали 2DROTS.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +54

      Павлюченко9 40 минут назад

      Блин даже в медеа лиге 18 а в рпл не смогли сделать 18

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      Рейтинг: +1962

      Bozigit 52 минуты назад

      А какие названия!) Надеюсь игра будет соответствовать)

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