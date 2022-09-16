Мама Кокорина: «Если бы в «Фиорентине» Саше давали играть, он забивал бы и там»

Светлана Кокорина, мама нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказалась о дебютном голе своего сына за «Арис».

«В «Арисе» Саше наконец дали играть, отсюда и гол. Меня это вообще не удивило. Если бы ему в «Фиорентине» давали возможность играть, он забивал бы и там. У Саши всегда был настрой, поверьте.

Ни один тренер, который работал с Александром, не может сказать, что он где-то когда-то филонил», — сказала Светлана Кокорина.