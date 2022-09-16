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    Мама Кокорина: «Если бы в «Фиорентине» Саше давали играть, он забивал бы и там»

    Светлана Кокорина, мама нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказалась о дебютном голе своего сына за «Арис».

    «В «Арисе» Саше наконец дали играть, отсюда и гол. Меня это вообще не удивило. Если бы ему в «Фиорентине» давали возможность играть, он забивал бы и там. У Саши всегда был настрой, поверьте.

    Ни один тренер, который работал с Александром, не может сказать, что он где-то когда-то филонил», — сказала Светлана Кокорина.

    • «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины».
    • Российский нападающий забил 1 гол и отдал 1 ассист в 3 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11455

      Алексей З 24 минуты назад

      Да что вы дое...лись до него ?
      Зависть плохое чувство.
      Теперь и до матери добрались, уроды.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2555

      фанат джигурды 1 час назад

      Она забыла добавить, что он играет круче Холланда, Бензема, Роналду и Месси вместе взятых.

      0
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      Рейтинг: +1405

      aubergine 1 час назад

      "Мама сказала, что я красивый" (С)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      Stavr007 1 час назад

      да пофиг играл не играл, 3-4 ляма заработал, и ладно. Красавчик

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      Рейтинг: +945

      партизан84 1 час назад

      Мамаша, ваш сын, забивал, забил и будет забивать на футбол.

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      Рейтинг: +698

      3meeeD 1 час назад

      Мухаххаха

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