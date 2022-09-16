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  • Мама Кокорина: «Если бы в «Фиорентине» Саше давали играть, он забивал бы и там»

Мама Кокорина: «Если бы в «Фиорентине» Саше давали играть, он забивал бы и там»

16 сентября 2022, 20:31
7

Светлана Кокорина, мама нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказалась о дебютном голе своего сына за «Арис».

«В «Арисе» Саше наконец дали играть, отсюда и гол. Меня это вообще не удивило. Если бы ему в «Фиорентине» давали возможность играть, он забивал бы и там. У Саши всегда был настрой, поверьте.

Ни один тренер, который работал с Александром, не может сказать, что он где-то когда-то филонил», — сказала Светлана Кокорина.

  • «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины».
  • Российский нападающий забил 1 гол и отдал 1 ассист в 3 матчах.

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Источник: Sport24
Италия. Серия А Фиорентина Арис Кокорин Александр
Комментарии (7)
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3meeeD
1663350101
Мухаххаха
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партизан84
1663350220
Мамаша, ваш сын, забивал, забил и будет забивать на футбол.
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Stavr007
1663350930
да пофиг играл не играл, 3-4 ляма заработал, и ладно. Красавчик
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aubergine
1663351001
"Мама сказала, что я красивый" (С)
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фанат джигурды
1663352101
Она забыла добавить, что он играет круче Холланда, Бензема, Роналду и Месси вместе взятых.
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slavа0508
1663392128
Ну забил Саша в дворовом чемпионате и сразу попёр пиар , со всех щелей и от агентов и от так сказать специалистов , всегда бы средним футболистом , только наглухо распиаренным ,,,
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