Лаксальт объяснил, почему не ушел из «Динамо» летом

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт заявил, что летом мог покинуть московский клуб.

— Вы остались. У вас были варианты летом?

— Да. У каждого игрока своя ситуация. В моем случае — я никогда не думал об уходе.

— Ваше мнение по поводу ситуации с Варелой?

— У каждого игрока свое решение. У каждого свои семьи, жизни, выбор. Они думают о лучшем для себя, для своих семей.