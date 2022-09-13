Лаксальт объяснил, почему не ушел из «Динамо» летом

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт заявил, что летом мог покинуть московский клуб.
— Вы остались. У вас были варианты летом?
— Да. У каждого игрока своя ситуация. В моем случае — я никогда не думал об уходе.
— Ваше мнение по поводу ситуации с Варелой?
— У каждого игрока свое решение. У каждого свои семьи, жизни, выбор. Они думают о лучшем для себя, для своих семей.
- Прошлым летом «Динамо» купило Лаксальта у «Милана» за 3,5 миллиона евро.
- Он провел 19 матчей без голевых действий.
Источник: «Спорт-Экспресс»