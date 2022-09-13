«Катастрофическая ошибка». Терюшков – о назначении Писарева на пост тренера «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о кризисе в команде после прихода Николая Писарева на пост главного тренера.
«С Писаревым была катастрофическая ошибка. Она загнала команду в эмоциональную яму.
За этим решением есть определенные фамилии, в отношении которых в скором времени будут приняты кадровые решения», – заявил Терюшков.
- «Химки» назначили Писарева 10 августа.
- Под его руководством команда проиграл все 4 матча с общим счетом 2:12.
- Новым тренером химчан стал Спартак Гогниев.
Источник: «Спорт-Экспресс»