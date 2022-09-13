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    «Катастрофическая ошибка». Терюшков – о назначении Писарева на пост тренера «Химок»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о кризисе в команде после прихода Николая Писарева на пост главного тренера.

    «С Писаревым была катастрофическая ошибка. Она загнала команду в эмоциональную яму.

    За этим решением есть определенные фамилии, в отношении которых в скором времени будут приняты кадровые решения», – заявил Терюшков.

    • «Химки» назначили Писарева 10 августа.
    • Под его руководством команда проиграл все 4 матча с общим счетом 2:12.
    • Новым тренером химчан стал Спартак Гогниев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1403

      Artemka444 5 минут назад

      Ты есть эта ошибка катастофическая вместе с Садыговым!!!!

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