«Катастрофическая ошибка». Терюшков – о назначении Писарева на пост тренера «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о кризисе в команде после прихода Николая Писарева на пост главного тренера.

«С Писаревым была катастрофическая ошибка. Она загнала команду в эмоциональную яму.

За этим решением есть определенные фамилии, в отношении которых в скором времени будут приняты кадровые решения», – заявил Терюшков.