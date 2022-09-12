«Надеемся, что получим». Гендиректор «Рубина» – о выплатах за Хвичу

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопросы о трансфере экс-полузащитника команды Хвичи Кварацхелии.

– «Рубин» что-то получит за переход Хвичи Кварацхелии в «Наполи»?

– Надеемся, что получим.

– Это будут солидарные выплаты?

– Да, но надеемся, что будут и другие деньги.

– Было бы обидно за такого игрока ничего не получить.

– Да сейчас вообще много чего обидно. А разве не обидно, что Хакшабановича с Дрейером нет? С этим ничего не сделаешь.

– Хвича разрывает Серию А. Удивлены?

– Я? Вспомните, когда ему было 19 лет, о чем мы говорили. Мы говорили, что он будет играть в хорошей европейской команде топ-уровня.

У него есть скоростные качества, дриблинг, понимание игры. Молодой, он еще будет развиваться. Он только недавно школьный портфель на шкаф закинул, а уже такой игрок.

Мы за него болеем, хорошо к нему относимся. Хвича всегда в контакте со всеми в клубе.