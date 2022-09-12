«Надеемся, что получим». Гендиректор «Рубина» – о выплатах за Хвичу

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопросы о трансфере экс-полузащитника команды Хвичи Кварацхелии.
– «Рубин» что-то получит за переход Хвичи Кварацхелии в «Наполи»?
– Надеемся, что получим.
– Это будут солидарные выплаты?
– Да, но надеемся, что будут и другие деньги.
– Было бы обидно за такого игрока ничего не получить.
– Да сейчас вообще много чего обидно. А разве не обидно, что Хакшабановича с Дрейером нет? С этим ничего не сделаешь.
– Хвича разрывает Серию А. Удивлены?
– Я? Вспомните, когда ему было 19 лет, о чем мы говорили. Мы говорили, что он будет играть в хорошей европейской команде топ-уровня.
У него есть скоростные качества, дриблинг, понимание игры. Молодой, он еще будет развиваться. Он только недавно школьный портфель на шкаф закинул, а уже такой игрок.
Мы за него болеем, хорошо к нему относимся. Хвича всегда в контакте со всеми в клубе.