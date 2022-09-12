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    «Надеемся, что получим». Гендиректор «Рубина» – о выплатах за Хвичу

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопросы о трансфере экс-полузащитника команды Хвичи Кварацхелии.

    «Рубин» что-то получит за переход Хвичи Кварацхелии в «Наполи»?

    – Надеемся, что получим.

    – Это будут солидарные выплаты?

    – Да, но надеемся, что будут и другие деньги.

    – Было бы обидно за такого игрока ничего не получить.

    – Да сейчас вообще много чего обидно. А разве не обидно, что Хакшабановича с Дрейером нет? С этим ничего не сделаешь.

    – Хвича разрывает Серию А. Удивлены?

    – Я? Вспомните, когда ему было 19 лет, о чем мы говорили. Мы говорили, что он будет играть в хорошей европейской команде топ-уровня.

    У него есть скоростные качества, дриблинг, понимание игры. Молодой, он еще будет развиваться. Он только недавно школьный портфель на шкаф закинул, а уже такой игрок.

    Мы за него болеем, хорошо к нему относимся. Хвича всегда в контакте со всеми в клубе.

    • В марте грузин расторг контракт с «Рубином» и перешел в батумское «Динамо».
    • Летом его продали в «Наполи» за 10 миллионов евро.
    • В активе Хвичи 4 гола и 2 ассиста в 7 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.09.2022 23:23
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