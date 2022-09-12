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    «Ради 10-15 миллионов сделки не будет». Агент Гурцкая – о продаже Сперцяна в Европу

    Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал условие для трансфера полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

    «К Сперцяну и сейчас есть интерес. Весь вопрос в хозяине «Краснодара». Просто так, лишь бы отдать – Галицкий Сперцяна не продаст. Только ради 10-15 миллионов евро этой сделки не будет.

    Если будет предложение, которое сведeт с ума игрока, если Эдуард сам попросит о трансфере – тогда Галицкий может на это пойти. В топовую команду отдаст, в среднюю – нет.

    Эдуардом интересуются команды Германии, Франции. Сперцян сейчас более понятная фигура для продажи. Он – готовый игрок, который может делать результат.

    Захаряну пока больше кредитов выдают», – сказал Гурцкая.

    • Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
    • 22-летний хавбек – воспитанник «Краснодара».
    • За основную команду он провел 44 матча, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.09.2022 22:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      neerruch 45 секунд назад

      Зачeм дapить цвeты и пoдаpки, выпpашевать у жeны, снимать пpоститyткy если можно пpосто пoтpаxатьcя. Мoжeшь сам убeдитьcя, вот ccылка ------- https://0a.fit/zex

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      Рейтинг: +10

      Спокойно...Я Дубровский 10 минут назад

      Эта Гурцкая доп.з.дится до того, что Сперцян вообще в РПЛ до конца карьеры останется.

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      Рейтинг: +1402

      Artemka444 41 минуту назад

      Много болоболит этот Гурцкая!!!!

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