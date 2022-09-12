«Ради 10-15 миллионов сделки не будет». Агент Гурцкая – о продаже Сперцяна в Европу

Зачeм дapить цвeты и пoдаpки, выпpашевать у жeны, снимать пpоститyткy если можно пpосто пoтpаxатьcя. Мoжeшь сам убeдитьcя, вот ccылка ------- https://0a.fit/zex
Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал условие для трансфера полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.
«К Сперцяну и сейчас есть интерес. Весь вопрос в хозяине «Краснодара». Просто так, лишь бы отдать – Галицкий Сперцяна не продаст. Только ради 10-15 миллионов евро этой сделки не будет.
Если будет предложение, которое сведeт с ума игрока, если Эдуард сам попросит о трансфере – тогда Галицкий может на это пойти. В топовую команду отдаст, в среднюю – нет.
Эдуардом интересуются команды Германии, Франции. Сперцян сейчас более понятная фигура для продажи. Он – готовый игрок, который может делать результат.
Захаряну пока больше кредитов выдают», – сказал Гурцкая.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
- 22-летний хавбек – воспитанник «Краснодара».
- За основную команду он провел 44 матча, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.