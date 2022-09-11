«Выходит на семь метров». Гогниев рассказал об изменениях в игре вратаря «Химок» Лантратова

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал, что вносит изменения в игру своего вратаря Ильи Лантратова.

«Мне кажется, сейчас в футболе прогресс. Есть много плюсов в игре ногами. А Лантратов очень хорошо играет ногами. Посмотрите, сейчас такая тенденция у вратарей, когда они начинают все больше играть ногами. Когда вратарь играет на линии руками, получается скудная игра. В нашем футболе голкипера нужно больше привлекать в игру.

Против «Крыльев Советов» (0:0) Илья провел очень продуктивный матч, я считаю. Если раньше он играл на ленточке, то сегодня на семь метров выходил. Раньше к нему приходило меньше передач, сейчас намного больше. В целом, он в игре. Конечно, этим должен заниматься не только вратарь. Но он огромную пользу приносит команде. Потому что сохраняется аритмия игры. Нельзя этого бояться», – сказал Гогниев.