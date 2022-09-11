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    «Выходит на семь метров». Гогниев рассказал об изменениях в игре вратаря «Химок» Лантратова

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал, что вносит изменения в игру своего вратаря Ильи Лантратова.

    «Мне кажется, сейчас в футболе прогресс. Есть много плюсов в игре ногами. А Лантратов очень хорошо играет ногами. Посмотрите, сейчас такая тенденция у вратарей, когда они начинают все больше играть ногами. Когда вратарь играет на линии руками, получается скудная игра. В нашем футболе голкипера нужно больше привлекать в игру.

    Против «Крыльев Советов» (0:0) Илья провел очень продуктивный матч, я считаю. Если раньше он играл на ленточке, то сегодня на семь метров выходил. Раньше к нему приходило меньше передач, сейчас намного больше. В целом, он в игре. Конечно, этим должен заниматься не только вратарь. Но он огромную пользу приносит команде. Потому что сохраняется аритмия игры. Нельзя этого бояться», – сказал Гогниев.

    • Тренер принял «Химки» на прошлой неделе.
    • Лантратов в «Химках» с 2019 года.
    • В прошлом сезоне РПЛ Лантратов не пропустил ни матча.

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    Источник: официальный сайт «Химок»

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4696

      Enter2006 2 часа назад

      А другие команды думаешь не разбирают матчи? Ну за "шиворот" пусть ждёт голов Илья Лантратов. Вообще Лантратов был самодостаточным, лучшим игроком в Химках и одним из лучших голкиперов России, видимо и здесь "поломать" решили.

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