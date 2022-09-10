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    Синклэйра отстранили от эфиров Talksport из-за твита о смерти Елизаветы II

    Радиостанция Talksport объявила об отстранении Тревора Синклэйра от работы.

    Причина – его публикация в твиттере о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

    «Расизм был объявлен вне закона в 60-е годы, а до этого он процветал. Почему же темнокожие и азиаты должны скорбеть?!» – написал Синклэйр, но позднее удалил пост.

    «Тревор Синклэйр не будет появляться в эфире, пока мы проводим тщательное расследование обстоятельств появления его твита.

    Хотя мы уважаем право Синклэйра выражать свое мнение в личном аккаунте, Talksport не поддерживает его», – говорится в заявлении радиостанции.

    • Королева умерла в четверг в возрасте 96 лет.
    • Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.
    • Синклэйр – бывший вингер «Вест Хэма», «Манчестер Сити» и сборной Англии.

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    Источник: твиттер Talksport

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4678

      Enter2006 3 часа назад

      А в чём его неправда то? Великобритания ранее была огромной колониальной империей и уважала рабовладельческий строй. Его отстранили за правду? "Демократия" во всей красе ))

      2
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      Рейтинг: +767

      (Меня за банили) > Enter2006 2 часа назад

      Свобода слова и т.д.))

      2
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      Рейтинг: +767

      (Меня за банили) 3 часа назад

      Заетрахали уже с этой королевой.

      0
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      Рейтинг: +839

      SpartakMoskwa 3 часа назад

      Для чего эта новость здесь?????

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