Синклэйра отстранили от эфиров Talksport из-за твита о смерти Елизаветы II

Радиостанция Talksport объявила об отстранении Тревора Синклэйра от работы.

Причина – его публикация в твиттере о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

«Расизм был объявлен вне закона в 60-е годы, а до этого он процветал. Почему же темнокожие и азиаты должны скорбеть?!» – написал Синклэйр, но позднее удалил пост.

«Тревор Синклэйр не будет появляться в эфире, пока мы проводим тщательное расследование обстоятельств появления его твита.

Хотя мы уважаем право Синклэйра выражать свое мнение в личном аккаунте, Talksport не поддерживает его», – говорится в заявлении радиостанции.