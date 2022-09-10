Синклэйра отстранили от эфиров Talksport из-за твита о смерти Елизаветы II

Радиостанция Talksport объявила об отстранении Тревора Синклэйра от работы.
Причина – его публикация в твиттере о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
«Расизм был объявлен вне закона в 60-е годы, а до этого он процветал. Почему же темнокожие и азиаты должны скорбеть?!» – написал Синклэйр, но позднее удалил пост.
«Тревор Синклэйр не будет появляться в эфире, пока мы проводим тщательное расследование обстоятельств появления его твита.
Хотя мы уважаем право Синклэйра выражать свое мнение в личном аккаунте, Talksport не поддерживает его», – говорится в заявлении радиостанции.
- Королева умерла в четверг в возрасте 96 лет.
- Елизавета II правила Великобританией более 70 лет – с февраля 1952 года.
- Синклэйр – бывший вингер «Вест Хэма», «Манчестер Сити» и сборной Англии.
Источник: твиттер Talksport