В УЕФА ответили, когда решится вопрос с допуском сборной России к отбору Евро-2024

В УЕФА дали понять, что нет точной даты, когда сборная России сможет участвовать в международных соревнованиях.
– Когда будет принято решение об участии сборной России в матчах отбора к Евро-2024?
– Что касается участия России в предстоящих отборочных матчах к чемпионату Европы, мы убедительно напоминаем вам, что в соответствии с пресс-релизом, опубликованным 28 февраля 2022 года, все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.
Больше у нас комментариев нет.
- Российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.
- Жеребьевка отбора Евро-2024 пройдет 9 октября.
Источник: «Спорт-Экспресс»