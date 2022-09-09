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    В УЕФА ответили, когда решится вопрос с допуском сборной России к отбору Евро-2024

    В УЕФА дали понять, что нет точной даты, когда сборная России сможет участвовать в международных соревнованиях.

    – Когда будет принято решение об участии сборной России в матчах отбора к Евро-2024?

    – Что касается участия России в предстоящих отборочных матчах к чемпионату Европы, мы убедительно напоминаем вам, что в соответствии с пресс-релизом, опубликованным 28 февраля 2022 года, все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.

    Больше у нас комментариев нет.

    • Российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.
    • Жеребьевка отбора Евро-2024 пройдет 9 октября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +725

      (Меня за банили) 2 минуты назад

      Спорт в не политики, сказали они и исключили Россию!!!

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      Рейтинг: +295

      BRAZILES 7 минут назад

      боюсь что это надолго ---наде уходить в азию

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      Рейтинг: +1166

      Hoahin > BRAZILES 4 минуты назад

      Кто сказал что в азию примут? ФИФА на весь мир распространяется, а не только на УЕФА

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