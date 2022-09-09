В УЕФА ответили, когда решится вопрос с допуском сборной России к отбору Евро-2024

В УЕФА дали понять, что нет точной даты, когда сборная России сможет участвовать в международных соревнованиях.

– Когда будет принято решение об участии сборной России в матчах отбора к Евро-2024?

– Что касается участия России в предстоящих отборочных матчах к чемпионату Европы, мы убедительно напоминаем вам, что в соответствии с пресс-релизом, опубликованным 28 февраля 2022 года, все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.

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