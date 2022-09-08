Глушенков назвал трех игроков «Спартака», которые впечатлили его больше всех

Вингер «Крыльев Советов» Максим Глушенков назвал лучших игроков, с которыми выступал за «Спартак».

— Ты приходил в «Спартак», в котором еще был чемпионский состав. Кто особенно впечатлял?

— Фернандо, Адриано, Зе Луиш. Каждый в чем-то своем хорош. Фернандо — работа с мячом, виденье поля, как он вообще играет в футбол. Адриано — удары, завершение. Зе Луиш — тоже завершение, удары головой.

Зе очень прыгучий, атлет. Ему, наверное, даже в зал ходить не надо было, чтобы таким крупным быть. Просто от природы такой.