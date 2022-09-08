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    Глушенков назвал трех игроков «Спартака», которые впечатлили его больше всех

    Вингер «Крыльев Советов» Максим Глушенков назвал лучших игроков, с которыми выступал за «Спартак».

    — Ты приходил в «Спартак», в котором еще был чемпионский состав. Кто особенно впечатлял?

    — Фернандо, Адриано, Зе Луиш. Каждый в чем-то своем хорош. Фернандо — работа с мячом, виденье поля, как он вообще играет в футбол. Адриано — удары, завершение. Зе Луиш — тоже завершение, удары головой.

    Зе очень прыгучий, атлет. Ему, наверное, даже в зал ходить не надо было, чтобы таким крупным быть. Просто от природы такой.

    • «Спартак» выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.
    • В прошлом сезоне РПЛ клуб занял 9-е место.

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    Источник: «Матч ТВ»

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