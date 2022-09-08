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    Стали известны условия контракта Поттера с «Челси». С ним придут четыре ассистента

    Тренер «Брайтона» Грэм Поттер возглавит «Челси» после ухода Томаса Тухеля.

    По информации The Times, 47-летний англичанин подпишет контракт с лондонским клубом на пять лет. Вместе с ним в «Челси» из «Брайтона» перейдут как минимум четыре помощника.

    Поттер прибудет на базу «Челси» сегодня вечером. Вероятно, он сможет руководить командой 10 сентября в матче с «Фулхэмом».

    • Сообщалось, что «Челси» заплатит за тренера 18 миллионов долларов в качестве отступных.
    • Лондонский клуб уволил Томаса Тухеля.
    • Немец работал в «Челси» с января 2021 года.

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    Источник: The Times

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