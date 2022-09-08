Стали известны условия контракта Поттера с «Челси». С ним придут четыре ассистента

Тренер «Брайтона» Грэм Поттер возглавит «Челси» после ухода Томаса Тухеля.

По информации The Times, 47-летний англичанин подпишет контракт с лондонским клубом на пять лет. Вместе с ним в «Челси» из «Брайтона» перейдут как минимум четыре помощника.

Поттер прибудет на базу «Челси» сегодня вечером. Вероятно, он сможет руководить командой 10 сентября в матче с «Фулхэмом».