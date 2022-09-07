Писарев вернулся в тренерский штаб сборной России после увольнения из «Химок»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Николай Писарев вернулся в его штаб в национальной команде.

— У вас контракт до конца 2022 года. Как развивается ситуация? Предложен ли вам контракт?

— Никаких разговоров по этому поводу нет. Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. После ноябрьских матчей будем разговаривать.

Сейчас не тот момент, чтобы думать про декабрь и январь. Много других забот. Мы работаем, не простаиваем. Если это будет выгодно РФС, не вижу никаких проблем продолжать работать так дальше. Но тут не все зависит от меня.

— Изменится ли тренерский штаб сборной России?

— Писарев уже вернулся к работе. Он работает. Никифоров остается в тренерском штабе. У нас получится еще один помощник главного тренера.