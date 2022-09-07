Писарев вернулся в тренерский штаб сборной России после увольнения из «Химок»

и проклиная сей императив
с испачканною трудовой
по новой влился в дружный безмятежный коллектив
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Николай Писарев вернулся в его штаб в национальной команде.
— У вас контракт до конца 2022 года. Как развивается ситуация? Предложен ли вам контракт?
— Никаких разговоров по этому поводу нет. Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. После ноябрьских матчей будем разговаривать.
Сейчас не тот момент, чтобы думать про декабрь и январь. Много других забот. Мы работаем, не простаиваем. Если это будет выгодно РФС, не вижу никаких проблем продолжать работать так дальше. Но тут не все зависит от меня.
— Изменится ли тренерский штаб сборной России?
— Писарев уже вернулся к работе. Он работает. Никифоров остается в тренерском штабе. У нас получится еще один помощник главного тренера.
- Писарева уволили из «Химок».
- Он не проработал в клубе месяца.