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    Писарев вернулся в тренерский штаб сборной России после увольнения из «Химок»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Николай Писарев вернулся в его штаб в национальной команде.

    — У вас контракт до конца 2022 года. Как развивается ситуация? Предложен ли вам контракт?

    — Никаких разговоров по этому поводу нет. Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. После ноябрьских матчей будем разговаривать.

    Сейчас не тот момент, чтобы думать про декабрь и январь. Много других забот. Мы работаем, не простаиваем. Если это будет выгодно РФС, не вижу никаких проблем продолжать работать так дальше. Но тут не все зависит от меня.

    — Изменится ли тренерский штаб сборной России?

    — Писарев уже вернулся к работе. Он работает. Никифоров остается в тренерском штабе. У нас получится еще один помощник главного тренера.

    • Писарева уволили из «Химок».
    • Он не проработал в клубе месяца.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5482

      Беспонтий 2 часа назад

      и проклиная сей императив
      с испачканною трудовой
      по новой влился в дружный безмятежный коллектив

      3
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    • ...
      Рейтинг: +29

      Павлюченко9 2 часа назад

      Съездил в командировку)))))

      2
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