Вице-премьер Чернышенко: «Россия готовится к Олимпиаде-2024. Если не допустят, проведем свои соревнования»

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ, сообщил, что российские спортсмены продолжают готовиться к Олимпиаде-2024.

– Как вы оцениваете шансы участия российских спортсменов на Олимпиаде в Париже, опять же учитывая недружественное отношение как отдельных стран, так и международных организаций к России?

– Международный олимпийский комитет, прикрываясь рекомендациями, заставляет, по сути дела, международные федерации ограничивать наших спортсменов в участии в олимпийских играх в Париже 2024 года. Но мы работаем по программе для наших сборных и продолжаем их готовить, несмотря на санкционные ограничения. Подготовка ведется на пяти федеральных спортбазах и на региональных объектах. Мы по поручению президента сейчас стремительно заменяем те площадки, на которых готовились наши сборные и которые оказались в недружественных странах. Поэтому сейчас как раз время их создать у нас, особенно в условиях среднегорья – для тренировок на выносливость.

В 2022 году у нас запланировано более 210 международных спортивных состязаний по 50 видам спорта, включая Игры Дружбы и «Мы вместе». И сейчас продолжается Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов нашей страны. Она проходит с 10 августа по 2 октября по 39 олимпийским видам спорта, – ровно та же программа, что и игры предстоящие в Париже. В подобном формате Спартакиада впервые происходит, поэтому мы, в общем, обеспечиваем нашим спортсменам соревновательную активность. При этом активно развиваем сотрудничество со странами, дружественными нам, прежде всего странами БРИКС, ШОС, СНГ, конечно, – большое количество соревнований по этим направлениям идeт.

– То есть к Олимпиаде продолжаем готовиться?

– Да.

– А если не получится, проведем свои соревнования?

– Да, как мы это сделали с паралимпийскими играми в Ханты-Мансийске.