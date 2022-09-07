Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Вице-премьер Чернышенко: «Россия готовится к Олимпиаде-2024. Если не допустят, проведем свои соревнования»

    Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ, сообщил, что российские спортсмены продолжают готовиться к Олимпиаде-2024.

    – Как вы оцениваете шансы участия российских спортсменов на Олимпиаде в Париже, опять же учитывая недружественное отношение как отдельных стран, так и международных организаций к России?

    – Международный олимпийский комитет, прикрываясь рекомендациями, заставляет, по сути дела, международные федерации ограничивать наших спортсменов в участии в олимпийских играх в Париже 2024 года. Но мы работаем по программе для наших сборных и продолжаем их готовить, несмотря на санкционные ограничения. Подготовка ведется на пяти федеральных спортбазах и на региональных объектах. Мы по поручению президента сейчас стремительно заменяем те площадки, на которых готовились наши сборные и которые оказались в недружественных странах. Поэтому сейчас как раз время их создать у нас, особенно в условиях среднегорья – для тренировок на выносливость.

    В 2022 году у нас запланировано более 210 международных спортивных состязаний по 50 видам спорта, включая Игры Дружбы и «Мы вместе». И сейчас продолжается Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов нашей страны. Она проходит с 10 августа по 2 октября по 39 олимпийским видам спорта, – ровно та же программа, что и игры предстоящие в Париже. В подобном формате Спартакиада впервые происходит, поэтому мы, в общем, обеспечиваем нашим спортсменам соревновательную активность. При этом активно развиваем сотрудничество со странами, дружественными нам, прежде всего странами БРИКС, ШОС, СНГ, конечно, – большое количество соревнований по этим направлениям идeт.

    – То есть к Олимпиаде продолжаем готовиться?

    – Да.

    – А если не получится, проведем свои соревнования?

    – Да, как мы это сделали с паралимпийскими играми в Ханты-Мансийске.

    • Россия отстранена от международных стартов во множестве видов спорта.
    • Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.
    • Чернышенко руководил организацией Олимпиады-2014 в Сочи.

    Источник: «Интерфакс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:43
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11