«Вся команда должна перебивать пенальти?» Форвард «Торпедо» недоволен судейством в игре с «Ростовом»

Нападающий «Торпедо» Давил Караев высказался о работе судей в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова».

Москвичи уступили 0:1, пропустив с пенальти на 99-й минуте.

«Ростов» дважды перебивал пенальти,так как Егор Бабурин парировал их с нарушением правил.

Игру обслуживал арбитр Ян Бобровский.

«Команда вышла одним единым целым, 90 минут билась, обидно. Да, может быть, был первый пенальти, но надо же как‑то смотреть. Теперь что, вся команда должна перебивать пенальти?

Не знаю, на что смотрел судья, в первом тайме тоже был момент, но я не буду сейчас делать акцент на этом. Проиграли, это сделает нас сильнее. Будем держать концентрацию не 90 минут, а 93 минуты, надо двигаться дальше.

Мы выходили на победу, хотели заработать 3 очка, команда билась. На самом деле обидно, когда так все получается, но у нас есть следующая игра, исправим ошибки и будем идти вперед», — сказал Караев.