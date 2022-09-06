Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Вся команда должна перебивать пенальти?» Форвард «Торпедо» недоволен судейством в игре с «Ростовом»

    Нападающий «Торпедо» Давил Караев высказался о работе судей в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова».

    • Москвичи уступили 0:1, пропустив с пенальти на 99-й минуте.
    • «Ростов» дважды перебивал пенальти,так как Егор Бабурин парировал их с нарушением правил.
    • Игру обслуживал арбитр Ян Бобровский.

    «Команда вышла одним единым целым, 90 минут билась, обидно. Да, может быть, был первый пенальти, но надо же как‑то смотреть. Теперь что, вся команда должна перебивать пенальти?

    Не знаю, на что смотрел судья, в первом тайме тоже был момент, но я не буду сейчас делать акцент на этом. Проиграли, это сделает нас сильнее. Будем держать концентрацию не 90 минут, а 93 минуты, надо двигаться дальше.

    Мы выходили на победу, хотели заработать 3 очка, команда билась. На самом деле обидно, когда так все получается, но у нас есть следующая игра, исправим ошибки и будем идти вперед», — сказал Караев.

    Новости по теме
    ЭСК: пенальти в матче «Торпедо» – «Ростов» назначен ошибочно. Судья верно заставил его дважды перебить (Иван Карпов) 13
    Мешков будет дисквалифицирован минимум на 3-4 матча (Иван Карпов) 28
    «Похоже на цирк». Ле Таллек – о матче против «Ростова»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2022 08:15
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      crf575757 13 часов назад

      Чтобы "выходить и брать три очка" надо обладать мастерством, а вы - Торпедо,просто дворовая команда,только ныть умеете!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2023

      моэм 15 часов назад

      То что Торпедо именно БИЛОСЬ , а не играло в футбол мне понятно , а вот почему один и тот же пенальти перебивался разными игроками мне непонятно ,... или такая замена возможна по правилам ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1951

      Bozigit 16 часов назад

      Цирк мягко сказано

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      crf575757 > Bozigit 13 часов назад

      Не цирк,а принципиальное судейство! Побольше бы таких судей!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1951

      Bozigit > crf575757 13 часов назад

      А что же этот принципиальный судья не поставил четвертый пенальти? Ведь вратарь еще раз нарушил правила)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11