Какие сюжеты выходных вы пропустили: драка игрока и фаната в Турции, суперсерия футболиста «Атлетика»

Привет, это «Бомбардир». Завершились выходные, и за два дня произошла масса огненных событий: победа «Милана» над «Интером» в дерби, поражение «Спартака» от «Зенита», первое поражение «Арсенала» в этом сезоне АПЛ.

Но мы здесь подводим итоги выходных через малозаметные сюжеты. И вот что произошло яркого за этот уик-энд.

Игрок «Атлетика» был близок к тому, чтобы прервать свою серию без пропуска матчей. Но не прервал

В 3-м туре Примеры Иньяки Уильямс из «Атлетика» получил травму в матче с «Кадисом» и был близок к пропуску встречи с «Эспаньолом» (состоялась в субботу 4-го сентября). Медицинский штаб до 2-го сентября думал о целесообразности включения Уильямса в заявку на встречу. Но в последний момент все же сделал это – Иньяки Уильямс вышел в старте на эту встречу и отыграл 56 минут.

Почему это важное событие? Уильямс – автор уникальной серии для чемпионата Испании. Матч с «Эспаньолом» был 237-м подряд, в котором Уильямс выходил в стартовом составе. Уильямс не пропускает игры Примеры с 2016 года (к тому же в каждой выходил в старте). Следующий в топе по этому показателю – бывший защитник «Реал Сосьедада» Хуан Антонио Ларраньяга, который с 1980-го по 1994-й сыграл в 200 матчах Примеры подряд.

«Ницца» снова взяла игрока, который сдулся в последнее время

1 августа – Аарон Рэмзи перешел в «Ниццу» на правах свободного агента. Главный тренер клуба Люсьен Фавр говорил тогда, что клуб следит за футбольным рынком Великобритании и считает, что выходцы оттуда потенциально могут качественно усилить чемпионат.

Спустя месяц после этого в клубе появился Росс Баркли. Тот крепко засел на скамейке «Челси», не смог перезапустить карьеру в аренде в «Астон Вилле», а потом расторг контракт и присоединился к «Ницце» на правах свободного агента.

Кстати, про интерес к рынку Великобритании Фавр не соврал. Прямо сейчас в «Ницце» играют:

Англичане: Росс Баркли, Джо Брайн (арендован у «Фулхэма»);

Валлиец Аарон Рэмзи;

Этим летом из АПЛ приехали Каспер Шмейхель («Лестер» получил 1 млн евро), Николя Пепе (арендован у «Арсенала»), Мадс Серенсен (арендован у «Брентфорда»).

Харри Кейн пробивается к званию лучшего бомбардира в истории АПЛ. Но у него до сих пор нет трофеев

В 6-м туре АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм», а Харри Кейн забил победный гол. Теперь на его счету 188 мячей в Премьер-лиге, и он вошел в топ-3 лучших бомбардиров АПЛ:

1. Алан Ширер – 260.

2. Уэйн Руни – 208.

3. Харри Кейн – 188.

Злая ирония для Кейна в том, что все эти голы не принесли ему ни одного трофея. Его единственное командное достижение связано со сборной – в прошлом году он взял серебро Евро с Англией.

В Турции продолжается жесть: сейчас фанат ударил футболиста

1-го сентября неизвестные обстреляли здание Федерации футбола Турции. Мы писали об этом здесь. Если кратко, то во время заседания руководства в здание попало пять пуль, одна пролетела рядом с головой Хамита Алтинтопа.

4-го сентября «Бешикташ» на выезде играл против «Анкарагюджю». В середине матча возникла потасовка, в ходе которой фанат «Анкарагюджю» выбежал на поле и влетел в спину игрока «Бешикташа» Салиха Уджана. Игроки «Бешикташа» попытались разобраться с фанатом на кулаках, но стюарды увели его.

Ришарлисон – автор главного фейла выходных

Как мы уже писали, «Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» 2:1. Счет мог быть и 3:1 – но здесь есть грустная история:

Ришарлисон забил третий мяч в ворота Бернда Лено на 91-й минуте;

Во время празднования он снял футболку;

Арбитр Стюарт Атвелл показал ему за это желтую карточку;

После некоторых сообщений от помощников Атвелл посмотрел повтор эпизода и отменил гол Ришарлисона.

Так Ришарлисон лишился дебютного мяча за «Тоттенхэм» в АПЛ – предупреждение при этом никуда не делось.

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press