Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Какие сюжеты выходных вы пропустили: драка игрока и фаната в Турции, суперсерия футболиста «Атлетика»

Какие сюжеты выходных вы пропустили: драка игрока и фаната в Турции, суперсерия футболиста «Атлетика»

5 сентября 2022, 16:03

Привет, это «Бомбардир». Завершились выходные, и за два дня произошла масса огненных событий: победа «Милана» над «Интером» в дерби, поражение «Спартака» от «Зенита», первое поражение «Арсенала» в этом сезоне АПЛ.

Но мы здесь подводим итоги выходных через малозаметные сюжеты. И вот что произошло яркого за этот уик-энд.

Игрок «Атлетика» был близок к тому, чтобы прервать свою серию без пропуска матчей. Но не прервал

В 3-м туре Примеры Иньяки Уильямс из «Атлетика» получил травму в матче с «Кадисом» и был близок к пропуску встречи с «Эспаньолом» (состоялась в субботу 4-го сентября). Медицинский штаб до 2-го сентября думал о целесообразности включения Уильямса в заявку на встречу. Но в последний момент все же сделал это – Иньяки Уильямс вышел в старте на эту встречу и отыграл 56 минут.

Почему это важное событие? Уильямс – автор уникальной серии для чемпионата Испании. Матч с «Эспаньолом» был 237-м подряд, в котором Уильямс выходил в стартовом составе. Уильямс не пропускает игры Примеры с 2016 года (к тому же в каждой выходил в старте). Следующий в топе по этому показателю – бывший защитник «Реал Сосьедада» Хуан Антонио Ларраньяга, который с 1980-го по 1994-й сыграл в 200 матчах Примеры подряд.

«Ницца» снова взяла игрока, который сдулся в последнее время

1 августа – Аарон Рэмзи перешел в «Ниццу» на правах свободного агента. Главный тренер клуба Люсьен Фавр говорил тогда, что клуб следит за футбольным рынком Великобритании и считает, что выходцы оттуда потенциально могут качественно усилить чемпионат.

Спустя месяц после этого в клубе появился Росс Баркли. Тот крепко засел на скамейке «Челси», не смог перезапустить карьеру в аренде в «Астон Вилле», а потом расторг контракт и присоединился к «Ницце» на правах свободного агента.

Кстати, про интерес к рынку Великобритании Фавр не соврал. Прямо сейчас в «Ницце» играют:

  • Англичане: Росс Баркли, Джо Брайн (арендован у «Фулхэма»);
  • Валлиец Аарон Рэмзи;
  • Этим летом из АПЛ приехали Каспер Шмейхель («Лестер» получил 1 млн евро), Николя Пепе (арендован у «Арсенала»), Мадс Серенсен (арендован у «Брентфорда»).

Харри Кейн пробивается к званию лучшего бомбардира в истории АПЛ. Но у него до сих пор нет трофеев

В 6-м туре АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм», а Харри Кейн забил победный гол. Теперь на его счету 188 мячей в Премьер-лиге, и он вошел в топ-3 лучших бомбардиров АПЛ:

1. Алан Ширер – 260.

2. Уэйн Руни – 208.

3. Харри Кейн – 188.

Злая ирония для Кейна в том, что все эти голы не принесли ему ни одного трофея. Его единственное командное достижение связано со сборной – в прошлом году он взял серебро Евро с Англией.

В Турции продолжается жесть: сейчас фанат ударил футболиста

1-го сентября неизвестные обстреляли здание Федерации футбола Турции. Мы писали об этом здесь. Если кратко, то во время заседания руководства в здание попало пять пуль, одна пролетела рядом с головой Хамита Алтинтопа.

4-го сентября «Бешикташ» на выезде играл против «Анкарагюджю». В середине матча возникла потасовка, в ходе которой фанат «Анкарагюджю» выбежал на поле и влетел в спину игрока «Бешикташа» Салиха Уджана. Игроки «Бешикташа» попытались разобраться с фанатом на кулаках, но стюарды увели его.

Ришарлисон – автор главного фейла выходных

Как мы уже писали, «Тоттенхэм» обыграл «Фулхэм» 2:1. Счет мог быть и 3:1 – но здесь есть грустная история:

  • Ришарлисон забил третий мяч в ворота Бернда Лено на 91-й минуте;
  • Во время празднования он снял футболку;
  • Арбитр Стюарт Атвелл показал ему за это желтую карточку;
  • После некоторых сообщений от помощников Атвелл посмотрел повтор эпизода и отменил гол Ришарлисона.

Так Ришарлисон лишился дебютного мяча за «Тоттенхэм» в АПЛ – предупреждение при этом никуда не делось.

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Европа
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
1
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
1
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
4
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
Вчера, 22:27
Все новости
Все новости
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
01:27
Фото«Галатасарай» анонсировал матч с помощью изображения Батракова
00:54
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
4
Тюкавин рассказал о состоянии здоровья перед дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:50
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
Вчера, 23:19
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
Вчера, 22:58
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
Вчера, 22:40
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
Вчера, 22:27
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
Вчера, 22:17
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
Вчера, 21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
Вчера, 21:32
4
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
Вчера, 21:27
3
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
Вчера, 20:59
3
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
Вчера, 20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
Вчера, 20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
Вчера, 20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
Вчера, 19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
Вчера, 19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
Вчера, 19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
Вчера, 19:15
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+