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  • Кавазашвили назвал главную причину поражения «Спартака» в матче с «Зенитом»

Кавазашвили назвал главную причину поражения «Спартака» в матче с «Зенитом»

5 сентября 2022, 14:05
10

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение московской команды в матче с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

«Главная причина такой игры – это психологический фактор. До этого «Спартак» играл в свою игру в атаке: они брали мяч, тут же включалась вся команда, подключались и защитники тоже. Переходя на чужую половину, они атаковали – это было самым главным преимуществом «красно-белых».

Сейчас из-за психологического фактора была неуверенность в индивидуальных действиях футболистов и плохая управляемость коллективом. Не было налаженной игры, они боялись и не знали куда мяч девать, в психологическом плане были напуганы.

Питерцы в бешеном темпе выходили со своей половины, в первом тайме могли забить. Я на трибуне смотрел, ни одной подсказки от Джикии или другого игрока, никто не сказал: «Ребята, давайте вперeд бежать».

Во втором тайме «Зенит» прибавил в скорости и запутал наших футболистов тем, что футболисты менялись позициями и играли в одно касание у штрафной площади, разрывали наши связи.

«Зенит» провeл один из лучших матчей против «Спартака», но это не трагедия, это будет уроком. С таким мандражом против сильной команды мы далеко не уедем. Питерцы сейчас сильнейшая команда в России, они ещe долго будут чемпионами с такой организацией.

«Зенит» случайно пропустил гол, но сделал больше, чем «Спартак» мог сделать. Вчера мы видели игру в лучшем стиле клубов АПЛ», – сказал Кавазашвили.

  • «Зенит» не проигрывает «Спартаку» на протяжении 11 матчей подряд.
  • Петербуржцы набрали 20 очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кавазашвили Анзор
Комментарии (10)
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raritet
1662378971
Все верно. Игра смотрелась . Ничем не хуже чем в любой европейской лиге. Игра в Спартаке не налажена. Бразильцы в этом плане совершенно хладнокровно действовали, как будто и не гостевой матч был для Зенита.
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alex1951
1662383206
Кавазашвили - спартаковец. Но на моей памяти ,кажись,впервые обьективно отнесся к игре. А то склонять судей ,соперников - стало привычным делом.... Когда он так высказывается ,то уверен,он желает Спартаку только хорошего...на что обратить внимание. В конце концов из Зенита сделали культ...а ведь там играют такие же парни,не супер-пупер....это не Зенит силен,а остальные ему по плечо....Да-с...
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NewLife
1662383228
"«Зенит» случайно пропустил гол" Опять пурга этого маразматика - Спартак забил не случайный, а классный техничный гол, а вот синит первый гол "случайно" затолкал. Второй гол хорош по исполнению - но является результатом грубых ошибок на совести Денисова и Макси.
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Фитоняшич
1662394395
Нет, просто кое-кто игроков Спартака запер на своей половине после забитого мяча. Стоило Спартаку просто реализовать единственный провал Зенита после затяжной атаки и тут же огранизовался гол. Никакие Малком, Сантосы, Ловрены и Родригао это препятствовать не смогли. Они были обыграны индивидуально, позиционно и командно. И чем больше Кукуян срывал контратаки Спартака и оставлял мяч на половине КБ, тем меньше таких шансов было команды. Клубы ровно до первого мяча поиграли в подобие футбола, дальше был бенефис имени Кукуяна. Человек ни одного эпизода оценить грамотно не смог, буквально.
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