Кавазашвили назвал главную причину поражения «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение московской команды в матче с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

«Главная причина такой игры – это психологический фактор. До этого «Спартак» играл в свою игру в атаке: они брали мяч, тут же включалась вся команда, подключались и защитники тоже. Переходя на чужую половину, они атаковали – это было самым главным преимуществом «красно-белых».

Сейчас из-за психологического фактора была неуверенность в индивидуальных действиях футболистов и плохая управляемость коллективом. Не было налаженной игры, они боялись и не знали куда мяч девать, в психологическом плане были напуганы.

Питерцы в бешеном темпе выходили со своей половины, в первом тайме могли забить. Я на трибуне смотрел, ни одной подсказки от Джикии или другого игрока, никто не сказал: «Ребята, давайте вперeд бежать».

Во втором тайме «Зенит» прибавил в скорости и запутал наших футболистов тем, что футболисты менялись позициями и играли в одно касание у штрафной площади, разрывали наши связи.

«Зенит» провeл один из лучших матчей против «Спартака», но это не трагедия, это будет уроком. С таким мандражом против сильной команды мы далеко не уедем. Питерцы сейчас сильнейшая команда в России, они ещe долго будут чемпионами с такой организацией.

«Зенит» случайно пропустил гол, но сделал больше, чем «Спартак» мог сделать. Вчера мы видели игру в лучшем стиле клубов АПЛ», – сказал Кавазашвили.