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    Кавазашвили назвал главную причину поражения «Спартака» в матче с «Зенитом»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение московской команды в матче с «Зенитом» (1:2) в 8-м туре РПЛ.

    «Главная причина такой игры – это психологический фактор. До этого «Спартак» играл в свою игру в атаке: они брали мяч, тут же включалась вся команда, подключались и защитники тоже. Переходя на чужую половину, они атаковали – это было самым главным преимуществом «красно-белых».

    Сейчас из-за психологического фактора была неуверенность в индивидуальных действиях футболистов и плохая управляемость коллективом. Не было налаженной игры, они боялись и не знали куда мяч девать, в психологическом плане были напуганы.

    Питерцы в бешеном темпе выходили со своей половины, в первом тайме могли забить. Я на трибуне смотрел, ни одной подсказки от Джикии или другого игрока, никто не сказал: «Ребята, давайте вперeд бежать».

    Во втором тайме «Зенит» прибавил в скорости и запутал наших футболистов тем, что футболисты менялись позициями и играли в одно касание у штрафной площади, разрывали наши связи.

    «Зенит» провeл один из лучших матчей против «Спартака», но это не трагедия, это будет уроком. С таким мандражом против сильной команды мы далеко не уедем. Питерцы сейчас сильнейшая команда в России, они ещe долго будут чемпионами с такой организацией.

    «Зенит» случайно пропустил гол, но сделал больше, чем «Спартак» мог сделать. Вчера мы видели игру в лучшем стиле клубов АПЛ», – сказал Кавазашвили.

    • «Зенит» не проигрывает «Спартаку» на протяжении 11 матчей подряд.
    • Петербуржцы набрали 20 очков и вышли в единоличные лидеры РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    05.09.2022 14:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +236

      Фитоняшич 10 часов назад

      Нет, просто кое-кто игроков Спартака запер на своей половине после забитого мяча.
      Стоило Спартаку просто реализовать единственный провал Зенита после затяжной атаки и тут же огранизовался гол. Никакие Малком, Сантосы, Ловрены и Родригао это препятствовать не смогли. Они были обыграны индивидуально, позиционно и командно. И чем больше Кукуян срывал контратаки Спартака и оставлял мяч на половине КБ, тем меньше таких шансов было команды. Клубы ровно до первого мяча поиграли в подобие футбола, дальше был бенефис имени Кукуяна. Человек ни одного эпизода оценить грамотно не смог, буквально.

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      Рейтинг: +15411

      NewLife 13 часов назад

      "«Зенит» случайно пропустил гол" Опять пурга этого маразматика - Спартак забил не случайный, а классный техничный гол, а вот синит первый гол "случайно" затолкал. Второй гол хорош по исполнению - но является результатом грубых ошибок на совести Денисова и Макси.

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      Рейтинг: +16733

      ilichkadr > NewLife 13 часов назад

      Не было бы ошибок, не было бы и голов.

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      Рейтинг: +10907

      alex1951 > ilichkadr 13 часов назад

      По большому счету - логично.
      Но бывают такие удары,как скажем у Роберто Карлоса,то там не ошибки,а филигранное мастерство.....особенно траектория удара...

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      Рейтинг: +16733

      ilichkadr > alex1951 9 часов назад

      На то и щука, чтобы карась не дремал.

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      Рейтинг: +10907

      alex1951 14 часов назад

      Кавазашвили - спартаковец. Но на моей памяти ,кажись,впервые обьективно отнесся к игре. А то склонять судей ,соперников - стало привычным делом....
      Когда он так высказывается ,то уверен,он желает Спартаку только хорошего...на что обратить внимание.
      В конце концов из Зенита сделали культ...а ведь там играют такие же парни,не супер-пупер....это не Зенит силен,а остальные ему по плечо....Да-с...

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      Рейтинг: +236

      Фитоняшич > alex1951 10 часов назад

      Это всё вбрасывается для таких, как вы, чтобы имитировать адекватность , идущую на пользу кому угодно, но только не Спартаку.

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      Рейтинг: +10907

      alex1951 > Фитоняшич 6 часов назад

      А вы ,наверное,крутой спец,стесняющийся даже нормального имени...Пол мужской или полу мужик?)))

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      Рейтинг: +3820

      raritet 15 часов назад

      Все верно. Игра смотрелась . Ничем не хуже чем в любой европейской лиге. Игра в Спартаке не налажена. Бразильцы в этом плане совершенно хладнокровно действовали, как будто и не гостевой матч был для Зенита.

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      Рейтинг: +236

      Фитоняшич > raritet 10 часов назад

      Футбол не было вовсе. Всё свелось к непоследовательной трактовке единоборств, которой регулировали ход матча. Толчок Зенита - продолжить. Толчок Спартака - штрафной. Ноль контратак и множество пропущенных жёлтых карт Зенита. Это уже классика судейства. Жаль, что это называют футболом и сравнивают с европейскими лигами. Футбольного тут было предельно мало.

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