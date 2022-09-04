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    Луческу объяснил неудачный старт «Динамо» К в УПЛ

    Главный тренер «Динамо» К Мирча Луческу высказался после поражений в двух стартовых матчах УПЛ.

    «Перед матчем я говорил футболистам, что мы проходим через тяжелый момент. Помимо неудачных результатов появились еще и травмы. То Виктор Цыганков вылетел, то Денис Попов. Сегодня ночью забрали в больницу Константина Вивчаренко. Все это сказывается на общем состоянии команды. Раньше у нас никогда не было такого тяжелого периода из-за поражений.

    До начала еврокубков у нас было в районе 21 контрольного матча. 18 раз мы выиграли и три сыграли вничью. Мы были уверены в своих силах. Что случилось сейчас... Это нужно пережить. Мы выдерживаем нагрузки, хорошо двигаемся, но в плане психологии у нас проблемы. Из-за того, что долго не были с родными. Есть много факторов, которые создают нервную атмосферу.

    Сейчас нужно настраиваться на следующий матч. Готовиться к «Фенербахче». В чемпионате мы еще сможем наверстать упущенные очки, а в Лиге Европы нужно цепляться за каждую игру. Что касается разницы между матчам в чемпионате и еврокубках, то у нас много пауз в игре. Много раз врачи выходят на поле. Это нервирует. Нет ритма игры. У нас судьи рассказывают каждому игроку, что нужно делать и почему он свистит. Этим пользуются команды, которые ведут в счете», – сказал Луческу.

    • На следующей неделе украинцы стартуют в группе Лиги Европы.
    • В «Динамо» играет самый дорогой футболист УПЛ Виктор Цыганков (25 миллионов евро).
    • Луческу ранее тренировал «Зенит».

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    Источник: «Динамомания»

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    04.09.2022 08:35
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