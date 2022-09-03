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    РПЛ. «Динамо» победило «Урал» и опередило «Спартак»

    «Динамо» в восьмом туре РПЛ оказалось сильнее «Урала». Решающий мяч забил полузащитник Денис Макаров.

    Москвичи поднялись на третье место, опередив «Спартак» и другие команды. Динамовцы идут в сезоне РПЛ без поражений.

    «Урал» идет последним с одним очком.

    Константин Тюкавин забил в трех матчах РПЛ подряд – его личный рекорд.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Тюкавин, 38; 1:1 – Бикфалви, 44; 2:1 – Макаров, 59.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров (Лесовой, 89), Гагнидзе (Кутицкий, 89), Грулeв (Гладышев, 63), Тюкавин (Смолов, 79).

    «Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский (Каштанов, 62), Подберeзкин (Сунгатулин, 70), Егорычев (Железнов, 87), Мишкич, Гаджимурадов (Юшин, 62), Бикфалви.

    Предупреждения: Сазонов, 52 – Мамин, 41; Бевеев, 79; Гогличидзе, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2022 22:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18712

      Persona_non_Grata 4 сентября, 01:33

      Динамо конечно с победой, а вот кого там оно опередило - ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65881

      portero 3 сентября, 23:17

      С судейской помощью обыграли Урал!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ill Ich 3 сентября, 23:10

      А "Урал" хорошо смотрелся. При Шалимове было как-то совсем безнадёжно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4181

      ААМ 3 сентября, 22:55

      Динамо не без труда взяло своё.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      hunta 3 сентября, 22:46

      Вот победа......)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8571

      GoLenaStop 3 сентября, 22:45

      У Динамо - нелегкая победа в игре против добротной,
      но тяжеловесной команды УРАЛ ( с уважением!)
      Победа только за счет скорости передач и принятия решения.
      Урал - плотная дисциплинированная команда, Динамо - больше индивидуалы.
      Макаров и Фалви - лучшие.
      Спасибо командам за классный матч!
      Всем удачи!

      2
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      Рейтинг: +5374

      ySS 3 сентября, 22:29

      Динамовцев с победой!
      Гол Макарова супер!

      3
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