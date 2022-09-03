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РПЛ. «Динамо» победило «Урал» и опередило «Спартак»

3 сентября 2022, 22:27
7

«Динамо» в восьмом туре РПЛ оказалось сильнее «Урала». Решающий мяч забил полузащитник Денис Макаров.

Москвичи поднялись на третье место, опередив «Спартак» и другие команды. Динамовцы идут в сезоне РПЛ без поражений.

«Урал» идет последним с одним очком.

Константин Тюкавин забил в трех матчах РПЛ подряд – его личный рекорд.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Тюкавин, 38; 1:1 – Бикфалви, 44; 2:1 – Макаров, 59.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров (Лесовой, 89), Гагнидзе (Кутицкий, 89), Грулeв (Гладышев, 63), Тюкавин (Смолов, 79).

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский (Каштанов, 62), Подберeзкин (Сунгатулин, 70), Егорычев (Железнов, 87), Мишкич, Гаджимурадов (Юшин, 62), Бикфалви.

Предупреждения: Сазонов, 52 – Мамин, 41; Бевеев, 79; Гогличидзе, 89.

Календарь РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Урал Спартак
Комментарии (7)
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ySS
1662233382
Динамовцев с победой! Гол Макарова супер!
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GoLenaStop
1662234327
У Динамо - нелегкая победа в игре против добротной, но тяжеловесной команды УРАЛ ( с уважением!) Победа только за счет скорости передач и принятия решения. Урал - плотная дисциплинированная команда, Динамо - больше индивидуалы. Макаров и Фалви - лучшие. Спасибо командам за классный матч! Всем удачи!
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hunta
1662234400
Вот победа......)))))
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ААМ
1662234929
Динамо не без труда взяло своё.
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Ill Ich
1662235807
А "Урал" хорошо смотрелся. При Шалимове было как-то совсем безнадёжно.
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portero
1662236254
С судейской помощью обыграли Урал!!!
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Persona_non_Grata
1662244438
Динамо конечно с победой, а вот кого там оно опередило - ...
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