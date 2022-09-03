РПЛ. «Динамо» победило «Урал» и опередило «Спартак»

«Динамо» в восьмом туре РПЛ оказалось сильнее «Урала». Решающий мяч забил полузащитник Денис Макаров.
Москвичи поднялись на третье место, опередив «Спартак» и другие команды. Динамовцы идут в сезоне РПЛ без поражений.
«Урал» идет последним с одним очком.
Константин Тюкавин забил в трех матчах РПЛ подряд – его личный рекорд.
Россия. РПЛ. 8-й тур
Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Тюкавин, 38; 1:1 – Бикфалви, 44; 2:1 – Макаров, 59.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров (Лесовой, 89), Гагнидзе (Кутицкий, 89), Грулeв (Гладышев, 63), Тюкавин (Смолов, 79).
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский (Каштанов, 62), Подберeзкин (Сунгатулин, 70), Егорычев (Железнов, 87), Мишкич, Гаджимурадов (Юшин, 62), Бикфалви.
Предупреждения: Сазонов, 52 – Мамин, 41; Бевеев, 79; Гогличидзе, 89.