РПЛ. «Динамо» победило «Урал» и опередило «Спартак»

«Динамо» в восьмом туре РПЛ оказалось сильнее «Урала». Решающий мяч забил полузащитник Денис Макаров.

Москвичи поднялись на третье место, опередив «Спартак» и другие команды. Динамовцы идут в сезоне РПЛ без поражений.

«Урал» идет последним с одним очком.

Константин Тюкавин забил в трех матчах РПЛ подряд – его личный рекорд.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Тюкавин, 38; 1:1 – Бикфалви, 44; 2:1 – Макаров, 59.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров (Лесовой, 89), Гагнидзе (Кутицкий, 89), Грулeв (Гладышев, 63), Тюкавин (Смолов, 79).

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский (Каштанов, 62), Подберeзкин (Сунгатулин, 70), Егорычев (Железнов, 87), Мишкич, Гаджимурадов (Юшин, 62), Бикфалви.

Предупреждения: Сазонов, 52 – Мамин, 41; Бевеев, 79; Гогличидзе, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ