В Киргизии отреагировали на информацию о матче со сборной России в сентябре

Федерация футбола Киргизии дала комментарий по поводу возможной товарищеской встречи со сборной России.

Сообщалось, что команды могут сыграть в конце сентября в Бишкеке.

«Согласно календарю АФК, Национальная сборная Кыргызской Республики по футболу планирует провести учебно-тренировочный сбор в дни ФИФА в сентябре.

Команда сыграет товарищеские матчи. Более подробная информация, с какими командами пройдут встречи и даты матчей, будет сообщена дополнительно.

Пока идет переговорный процесс», – сообщили в федерации.