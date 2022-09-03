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    В Киргизии отреагировали на информацию о матче со сборной России в сентябре

    Федерация футбола Киргизии дала комментарий по поводу возможной товарищеской встречи со сборной России.

    Сообщалось, что команды могут сыграть в конце сентября в Бишкеке.

    «Согласно календарю АФК, Национальная сборная Кыргызской Республики по футболу планирует провести учебно-тренировочный сбор в дни ФИФА в сентябре.

    Команда сыграет товарищеские матчи. Более подробная информация, с какими командами пройдут встречи и даты матчей, будет сообщена дополнительно.

    Пока идет переговорный процесс», – сообщили в федерации.

    • Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
    • Команда не сыграет на ЧМ-2022 и в Лиге наций.
    • Последний матч россиян датирован 14 ноября 2021 года.

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    Источник: Sport24

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    03.09.2022 12:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +544

      gunstilzit 3 сентября, 13:48

      Очкуют играть.
      Как бы не прилетело.
      Надо всех "азиатских игроков с мётлами" домой отправить.

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