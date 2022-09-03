В Киргизии отреагировали на информацию о матче со сборной России в сентябре

Федерация футбола Киргизии дала комментарий по поводу возможной товарищеской встречи со сборной России.
Сообщалось, что команды могут сыграть в конце сентября в Бишкеке.
«Согласно календарю АФК, Национальная сборная Кыргызской Республики по футболу планирует провести учебно-тренировочный сбор в дни ФИФА в сентябре.
Команда сыграет товарищеские матчи. Более подробная информация, с какими командами пройдут встречи и даты матчей, будет сообщена дополнительно.
Пока идет переговорный процесс», – сообщили в федерации.
- Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
- Команда не сыграет на ЧМ-2022 и в Лиге наций.
- Последний матч россиян датирован 14 ноября 2021 года.
Источник: Sport24