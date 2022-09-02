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  • 17 фактов о деньгах летнего трансферного окна: кто больше всех потратил, какие клубы в топе по продажам игроков

17 фактов о деньгах летнего трансферного окна: кто больше всех потратил, какие клубы в топе по продажам игроков

2 сентября 2022, 11:16

В топ-лигах официально закрылось трансферное окно, и эти два с лишним месяца были богаты на классные (и дорогие!) переходы. Предлагаем подвести итоги в 17 коротких фактов (все данные взяты с Transfermarkt).

1. Самый дорогой трансфер лета – переход Антони из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед». «Аякс» получил за него 95 млн евро чистыми+еще 5 млн бонусами.

2. В топ-10 самых дорогих переходов лишь три футболиста (Орельен Тчуамени, Маттейс Де Лигт и Рафинья) не уходили в английские клубы. Самый неожиданный покупатель – «Ньюкасл», который заплатил 65 млн евро за Александра Исака из «Реала Сосьедада».

3. В летнее трансферное окно клубы АПЛ потратили 1,9 млрд фунтов – это рекорд. Это на 43% больше, чем прошлым летом (1,1 млрд евро). Предыдущий рекорд составлял 1,4 млрд, он случился летом-2017.

4. Пьер-Эмерик Обамеянг три раза подряд переходит в последний день трансферного окна:

  • 31 января 2018 года перешел в «Арсенал»;
  • 31 января 2022 года перешел в «Барселону»;
  • 1 сентября 2022 года перешел в «Челси».

Его трансфер в «Арсенал» вошел в топ-10 самых дорогих переходов в последний день трансферных окон: 55 млн фунтов, и это второй результат.

5. Еще один факт про общие траты клубов Премьер-лиги: команды Примеры, Бундеслиги, Лиги 1 и Серии А суммарно потратили меньше, чем АПЛовские.

6. 15 клубов Европы потратили большее 100 млн евро за летом: 10 – из Англии, «Барселона», «ПСЖ», «Бавария», «Аякс» и «Ювентус».

7. «Челси» потратил больше всех в мире – 278,99 млн евро.

8. «Ноттингем» – лидер по количеству новичков. За летом клуб подписал 21 игрока на сумму в 161,95 млн евро. При этом «Ноттингем» продал всего на 7 млн.

Забавный случай связан с трансфером Джоша Боулера: он пришел из «Блэкпула» за 2,3 млн евро и сразу же ушел в аренду в «Олимпиакос».

9. Но и покупки «Ноттингема» – не рекорд для этого трансферного окна. Исключая возвращения из аренд, «Кремонезе» и «Монца» подписали по 23 новичка, «Салернитана» и «Лечче» – по 22.

10. А кто же лидер по продажам? Исключая все возможные аренды – «Дженоа»: за лето клуб из Серии В попрощался с 28 игроками. Если не исключать аренды, то «Аталанта»: она вместе с арендованными сдала 60 игроков. Но здесь учитываются и аренды футболистов из примаверы.

11. Больше всех на продажах заработал «Аякс» – 216 млн евро.

12. Внезапно на втором месте по доходам от продаж занял «Манчестер Сити»: он продал девять игроков на 159,9 млн евро.

13. Первый клуб по продажам из низших дивизионов топ-5 лиг – «Бернли» (80,5 млн евро). Первый клуб по покупкам из низших дивизионов топ-5 лиг – тоже «Бернли» (24,5 млн евро).

14. Лучший трансферный баланс (разница между суммами от продаж и покупок) у «Аякса» – 111,12 млн евро. Худший – у «Манчестер Юнайтед» (-226,52 млн).

15. Трансферное окно в России еще не закрыто, но на момент написания этого текста клубы РПЛ купили игроков на 72,67 млн евро. По этому рейтингу РПЛ расположилась на 11-м месте: уступила всем большим чемпионатам, Голландии, Португалии, Бельгии, Турции и английскому Чемпионшипу.

16. Двух игроков из топ-10 самых дорогих сделок клубы купили ниже рыночной стоимости. Смотрим (первое число в скобках – рыночная стоимость, второе – сумма сделки; все указано в млн евро): Маттейс Де Лигт, «Бавария» (70 vs 67); Эрлинг Холанд, «Ман Сити» (115 vs 60 – здесь все объясняется клаусулой в контракте).

17. Самый дорогой переход (на момент написания материала), связанный с Россией – трансфер Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу» за 12 млн евро. Он на 125-м месте в рейтинге Transfermarkt. Столько же «Челси» заплатил за Пьера-Эмерика Обамеянга, а «ПСЖ» – за Норди Мукиеле.

Текст: Илья Егоров

Фото: соцсети «Манчестер Юнайтед», соцсети «Челси», www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Европа
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