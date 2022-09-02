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    Роша объяснил, почему затянулся его трансфер в ЦСКА

    Новичок ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопросы о своем переходе в московский клуб.

    – Добро пожаловать в ЦСКА! Расскажи, как шли переговоры?

    – Спасибо большое! Переговоры были сложными, но сейчас я здесь и я очень счастлив. Надеюсь, смогу оправдать ожидания и помочь клубу.

    – Если не секрет, в чем была сложность переговоров?

    – Сложность была в том, что я был ценным игроком для клуба, и они не хотели меня отпускать. Но в ходе переговоров я сумел привести аргументы, и вот я здесь!

    – Что ты знал о чемпионате России до перехода сюда?

    – Чемпионат боевой, здесь очень сложно играть, но это не помешает мне реализовать здесь весь свой потенциал.

    – Большая группа латиноамериканских игроков в составе сыграла свою роль в переходе?

    – Да, присутствие здесь моих соотечественников повлияло на моe решение. Надеюсь, они помогут мне с адаптацией, и вместе мы сможем добиться результата.

    – Наверняка, ты уже смотрел игры ЦСКА, что интересного отметил?

    – Да, я смотрел последний матч. Отметил для себя высокий уровень игроков. По стилю игры пока сказать сложно, мне хочется быстрее интегрироваться в команду и добиваться поставленных целей вместе с ребятами.

    – Ты уже общался с главным тренером?

    – Да! И меня впечатлил наш разговор. Он настоящий профессионал и очень хороший человек. После нашего разговора я почувствовал себя как дома. Поэтому я с нетерпением жду тренировок.

    – Расскажи про свой стиль игры. Ты играл и в опорной зоне и центральным защитником. Какие у тебя сильные качества?

    – Я хорошо разыгрываю, люблю контролировать мяч, также я силен в игре головой. Конечно, я хорошо справляюсь и с основной задачей – качественно обороняться.

    Эти качества я хочу показать в ЦСКА: хорошо защищаться и забить как можно больше голов, особенно головой.

    – Почему выбрал четвертый номер?

    – Я играл под ним во всех клубах, за которые выступал. У меня даже есть тату с этим номером! Я оставил свой след везде, где играл, и я верю, что ЦСКА не станет исключением.

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    Источник: сайт ЦСКА

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