Роша объяснил, почему затянулся его трансфер в ЦСКА

Новичок ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопросы о своем переходе в московский клуб.

– Добро пожаловать в ЦСКА! Расскажи, как шли переговоры?

– Спасибо большое! Переговоры были сложными, но сейчас я здесь и я очень счастлив. Надеюсь, смогу оправдать ожидания и помочь клубу.

– Если не секрет, в чем была сложность переговоров?

– Сложность была в том, что я был ценным игроком для клуба, и они не хотели меня отпускать. Но в ходе переговоров я сумел привести аргументы, и вот я здесь!

– Что ты знал о чемпионате России до перехода сюда?

– Чемпионат боевой, здесь очень сложно играть, но это не помешает мне реализовать здесь весь свой потенциал.

– Большая группа латиноамериканских игроков в составе сыграла свою роль в переходе?

– Да, присутствие здесь моих соотечественников повлияло на моe решение. Надеюсь, они помогут мне с адаптацией, и вместе мы сможем добиться результата.

– Наверняка, ты уже смотрел игры ЦСКА, что интересного отметил?

– Да, я смотрел последний матч. Отметил для себя высокий уровень игроков. По стилю игры пока сказать сложно, мне хочется быстрее интегрироваться в команду и добиваться поставленных целей вместе с ребятами.

– Ты уже общался с главным тренером?

– Да! И меня впечатлил наш разговор. Он настоящий профессионал и очень хороший человек. После нашего разговора я почувствовал себя как дома. Поэтому я с нетерпением жду тренировок.

– Расскажи про свой стиль игры. Ты играл и в опорной зоне и центральным защитником. Какие у тебя сильные качества?

– Я хорошо разыгрываю, люблю контролировать мяч, также я силен в игре головой. Конечно, я хорошо справляюсь и с основной задачей – качественно обороняться.

Эти качества я хочу показать в ЦСКА: хорошо защищаться и забить как можно больше голов, особенно головой.

– Почему выбрал четвертый номер?

– Я играл под ним во всех клубах, за которые выступал. У меня даже есть тату с этим номером! Я оставил свой след везде, где играл, и я верю, что ЦСКА не станет исключением.