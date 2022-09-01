«Твои главные победы еще впереди». «Динамо» поддержало Захаряна после срыва перехода в «Челси»

«Динамо» поддержало полузащитника Арсена Захаряна после сорвавшегося трансфера в «Челси».
«Арсен, все твои главные победы еще впереди», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
- Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.
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Источник: телеграм-канал «Динамо»