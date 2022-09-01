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    «Твои главные победы еще впереди». «Динамо» поддержало Захаряна после срыва перехода в «Челси»

    «Динамо» поддержало полузащитника Арсена Захаряна после сорвавшегося трансфера в «Челси».

    «Арсен, все твои главные победы еще впереди», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2131

      Ловкий Бубен 24 минуты назад

      Жалко парня, держись Арсен ! Всe eще впереди !

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      Рейтинг: +16964

      Cleaner 38 минут назад

      Ржу над командой 50 ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА...)))

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