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    «Динамо» и «Челси» согласовали условия оплаты трансфера Захаряна («Чемпионат»)

    «Динамо» приняло предложение «Челси» по полузащитнику Арсену Захаряну и условия оплаты трансфера.

    «Динамо» согласилось с предложением «Челси». Теперь остались технические детали и согласования личного контракта.

    По условиям трансфера Захарян останется в фактической аренде в «Динамо» до момента, когда на счeт московского клуба переведут деньги. Скорее всего, до зимы», – сообщил источник «Чемпионата».

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: «Чемпионат»

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