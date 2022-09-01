«Динамо» и «Челси» согласовали условия оплаты трансфера Захаряна («Чемпионат»)

«Динамо» приняло предложение «Челси» по полузащитнику Арсену Захаряну и условия оплаты трансфера.

«Динамо» согласилось с предложением «Челси». Теперь остались технические детали и согласования личного контракта.

По условиям трансфера Захарян останется в фактической аренде в «Динамо» до момента, когда на счeт московского клуба переведут деньги. Скорее всего, до зимы», – сообщил источник «Чемпионата».

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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