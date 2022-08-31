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    «Нам проблемы не нужны». Агент отказался устраивать Ивана Игнатьева в Турцию

    Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал, что не стал искать клуб в Турции для нападающего Ивана Игнатьева. Сейчас игрок в «Локомотиве».

    «Устроить в Турцию Игнатьева нам предлагал Шапи. Я отговаривал партнера: «Нам проблемы не нужны. У Ивана есть агенты, пусть устраивают в Россию». Нереально, чтобы футболист с такой статистикой, как у Игнатьева, оказался в Турции», – сказал Арутюнов.

    • Игнатьев перешел в «Локомотив» летом из «Рубина».
    • В последнем матче РПЛ Игнатьев оформил хет-трик.
    • В прошлом году заполучить Игнатьева хотел бельгийский «Зюлте-Варегем».

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    Источник: Sport24

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