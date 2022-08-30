Первый тренер Кокорина: «Саше надо или играть, или пусть закончит уже»

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался о будущем игрока.

«Ну что вы меня спрашиваете про Сашу? Да, я его первый тренер, но с января не видел его. Сам он мне не звонит.

Конечно, хочется, чтобы он играл. Но он и сам понимает все. Варианты у него есть в Россию приехать и черт его знает, как это все оценивать. У него возраст уже такой: надо или играть, или пусть закончит уже.

Я же не могу ничего говорить — у него своя голова на плечах. Сам решит, как ему быть. Влияет много факторов: семья, дети. Не только футбол. Если Саша не играет, видимо, контракт закончится, и он закончит», — сказал Стаферов.

Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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