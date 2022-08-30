Стало известно, от чего зависит сделка по трансферу Захаряна из «Динамо» в «Челси»

Стало известно, от каких факторов зависит сделка по переходу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Динамо» делает со своей стороны все зависящее от клуба, чтобы переход Захаряна в «Челси» мог осуществиться.

Камнем преткновения являются действия Футбольной Ассоциации Англии (FA) и банка Barclays, которые должны осуществить денежный перевод от «Челси», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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