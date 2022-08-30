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    Осинькин оценил перспективы Захаряна в «Челси» в случае перехода из «Динамо»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

    «Для оценки ситуации с Захаряном надо понимать — насколько футболист сам хочет туда поехать. Я слышал, что Арсен хочет уехать за границу. Если хочет, то уезжать в такой клуб, как «Челси», всегда очень престижно.

    Сначала «Челси» может отправить его в аренду. Многие английские клубы покупают лучших футболистов и дают пройти им определeнную подготовку перед тем, как оставить в клубе. Захарян — молодой и перспективный, но с ходу очень трудно пройти в основу «Челси».

    У него действительно есть всe, чтобы заиграть. Если этот трансфер произойдeт, то руководители «Челси» должны решать: остаться ли ему в клубе и быть игроком ротации или через какие-то другие клубы пройти адаптацию, чтобы быть готовым к «Челси». Это очень серьeзный вопрос.

    Я буду рад за любых футболистов, которые будут переходить в такие большие клубы. В таком случае у нас будет возможность поболеть за наших игроков в больших чемпионатах», — сказал Осинькин.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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