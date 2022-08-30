Осинькин оценил перспективы Захаряна в «Челси» в случае перехода из «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

«Для оценки ситуации с Захаряном надо понимать — насколько футболист сам хочет туда поехать. Я слышал, что Арсен хочет уехать за границу. Если хочет, то уезжать в такой клуб, как «Челси», всегда очень престижно.

Сначала «Челси» может отправить его в аренду. Многие английские клубы покупают лучших футболистов и дают пройти им определeнную подготовку перед тем, как оставить в клубе. Захарян — молодой и перспективный, но с ходу очень трудно пройти в основу «Челси».

У него действительно есть всe, чтобы заиграть. Если этот трансфер произойдeт, то руководители «Челси» должны решать: остаться ли ему в клубе и быть игроком ротации или через какие-то другие клубы пройти адаптацию, чтобы быть готовым к «Челси». Это очень серьeзный вопрос.

Я буду рад за любых футболистов, которые будут переходить в такие большие клубы. В таком случае у нас будет возможность поболеть за наших игроков в больших чемпионатах», — сказал Осинькин.