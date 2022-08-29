«Арис» близок к подписанию Кокорина, переговоры – на заключительном этапе

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, вероятно, сменит команду до закрытия летнего трансферного окна.
Переговоры о переходе 31-летнего россиянина в «Арис» вступили в финальную фазу.
Это будет либо аренда, либо полноценная сделка. Для второго варианта итальянцы должны расторгнуть контракт с игроком.
- Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»