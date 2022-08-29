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    «Арис» близок к подписанию Кокорина, переговоры – на заключительном этапе

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, вероятно, сменит команду до закрытия летнего трансферного окна.

    Переговоры о переходе 31-летнего россиянина в «Арис» вступили в финальную фазу.

    Это будет либо аренда, либо полноценная сделка. Для второго варианта итальянцы должны расторгнуть контракт с игроком.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.08.2022 23:44
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