«Арис» близок к подписанию Кокорина, переговоры – на заключительном этапе

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, вероятно, сменит команду до закрытия летнего трансферного окна.

Переговоры о переходе 31-летнего россиянина в «Арис» вступили в финальную фазу.

Это будет либо аренда, либо полноценная сделка. Для второго варианта итальянцы должны расторгнуть контракт с игроком.