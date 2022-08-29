Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС

    Служба коммуникаций РФС подтвердила еще два обращения в экспертно-судейскую комиссию от клубов РПЛ.

    В седьмом туре чемпионата работой арбитров остались недовольны «Ахмат» и «Динамо».

    • «Ахмат» попросил рассмотреть эпизод с удалением вратаря Михаила Опарина на 30-й минуте матча с «Крыльями Советов» (1:2);
    • «Динамо» хочет получить оценку по двум спорным моментам игры с «Пари НН» (2:2) – неназначенный пенальти на 44-й минуте и вторая желтая карточка защитника Роберто Фернандеса на 66-й минуте.

    Ранее в ЭСК РФС обратился ЦСКА по итогам встречи с «Ростовом» (0:0).

    Новости по теме
    Трансфер Захаряна в «Челси» под угрозой срыва («СЭ») 2
    Защитник Маричал прилетел в Москву для подписания контракта с «Динамо» («СЭ») 1
    В «Рубине» назвали реальную причину срыва трансфера Самошникова в «Динамо» 8
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:23
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      Фитоняшич 21 минуту назад

      Ахахаха, ору с Динамо вообще. Особенно по второй жёлтой карте.
      Нет, я понимаю, что в матчах со Спартаком там можно по пять таких нарушений делать без наказания, но вы же не в каждом туре со Спартаком играете, очнитесь! Пора бы уже хоть иногда выигрывать своими силами.
      Ребята уже отвыкли от адекватного судейства в принципе. Если так дальше пойдёт, они снова найдут свой Узбекский Локомотив...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -68

      diamondfan 43 минуты назад

      Ссыкуны и халявщики!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      Great Tartaria 45 минут назад

      после драки кулаами не машут

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11