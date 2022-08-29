Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС

Служба коммуникаций РФС подтвердила еще два обращения в экспертно-судейскую комиссию от клубов РПЛ.
В седьмом туре чемпионата работой арбитров остались недовольны «Ахмат» и «Динамо».
- «Ахмат» попросил рассмотреть эпизод с удалением вратаря Михаила Опарина на 30-й минуте матча с «Крыльями Советов» (1:2);
- «Динамо» хочет получить оценку по двум спорным моментам игры с «Пари НН» (2:2) – неназначенный пенальти на 44-й минуте и вторая желтая карточка защитника Роберто Фернандеса на 66-й минуте.
Ранее в ЭСК РФС обратился ЦСКА по итогам встречи с «Ростовом» (0:0).
Источник: Sport24