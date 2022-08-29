РФС попросил работодателей игроков любительских клубов отпустить их на матчи Кубка России

Клоунада.
Хотелось пошутить про повестки в военкомат, но сейчас это "чёрный юмор".
РФС направил письма работодателям игроков любительских клубов с просьбой отпустить их на матчи 2-го раунда Кубка России.
«Представители футбольного союза предложили свою помощь всем любительским футбольным клубам, участвующим во втором раунде кубка. В итоге, от помощи отказались только игроки «Амкала» и «СтавропольАгроСоюза».
В итоге письма ушли в школы, пожарные части, автомастерские, да и ещe много куда. Ну и я надеюсь работодатели отпустят своих сотрудников на столь важные для них игры», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».
- Стадию 1/256 финала турнира преодолели сразу 4 любительских клуба.
- Это 2DROTS, «Амкал», «Темп» и «СтавропольАгроСоюз».
- Они выбили из соревнования профессиональные команды из 2-й лиги.