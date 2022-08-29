Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    РФС попросил работодателей игроков любительских клубов отпустить их на матчи Кубка России

    РФС направил письма работодателям игроков любительских клубов с просьбой отпустить их на матчи 2-го раунда Кубка России.

    «Представители футбольного союза предложили свою помощь всем любительским футбольным клубам, участвующим во втором раунде кубка. В итоге, от помощи отказались только игроки «Амкала» и «СтавропольАгроСоюза».

    В итоге письма ушли в школы, пожарные части, автомастерские, да и ещe много куда. Ну и я надеюсь работодатели отпустят своих сотрудников на столь важные для них игры», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • Стадию 1/256 финала турнира преодолели сразу 4 любительских клуба.
    • Это 2DROTS, «Амкал», «Темп» и «СтавропольАгроСоюз».
    • Они выбили из соревнования профессиональные команды из 2-й лиги.

    Новости по теме
    Зиньковский: «Рад, что «Крылья Советов» выпали «Спартаку» в Кубке России. Хочу сыграть с ними» 3
    3 матча 1-го тура Пути РПЛ в Кубке России пройдут без использования VAR 3
    РФС назначил судей на игры первого тура Пути РПЛ в Кубке России
    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11470

      Алексей З 52 минуты назад

      Клоунада.
      Хотелось пошутить про повестки в военкомат, но сейчас это "чёрный юмор".

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11