РФС попросил работодателей игроков любительских клубов отпустить их на матчи Кубка России

РФС направил письма работодателям игроков любительских клубов с просьбой отпустить их на матчи 2-го раунда Кубка России.

«Представители футбольного союза предложили свою помощь всем любительским футбольным клубам, участвующим во втором раунде кубка. В итоге, от помощи отказались только игроки «Амкала» и «СтавропольАгроСоюза».

В итоге письма ушли в школы, пожарные части, автомастерские, да и ещe много куда. Ну и я надеюсь работодатели отпустят своих сотрудников на столь важные для них игры», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».