Тикнизян: «Не согласен, что для «Локомотива» все уже потеряно в РПЛ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о старте команды в новом сезоне РПЛ.

«Не согласен, что для «Локомотива» всe уже потеряно в чемпионате. Мы сыграли только семь туров, впереди ещe много игр.

После игры с «Оренбургом» мы сразу сфокусированы на игре с «Пари НН» в Кубке. Для нас сейчас это самая важная игра, поэтому настрой только такой.

Хорошо, что выиграли у «Оренбурга» с крупным счeтом. Но особой радости не испытываем. Мы сделали, что были должны.

После победы над «Оренбургом» эйфории у нас точно нет, нисколько. Настраиваемся только на «Нижний», – заявил Тикнизян.