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    Тикнизян: «Не согласен, что для «Локомотива» все уже потеряно в РПЛ»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о старте команды в новом сезоне РПЛ.

    «Не согласен, что для «Локомотива» всe уже потеряно в чемпионате. Мы сыграли только семь туров, впереди ещe много игр.

    После игры с «Оренбургом» мы сразу сфокусированы на игре с «Пари НН» в Кубке. Для нас сейчас это самая важная игра, поэтому настрой только такой.

    Хорошо, что выиграли у «Оренбурга» с крупным счeтом. Но особой радости не испытываем. Мы сделали, что были должны.

    После победы над «Оренбургом» эйфории у нас точно нет, нисколько. Настраиваемся только на «Нижний», – заявил Тикнизян.

    • «Локо» набрал 9 очков в 7 турах РПЛ.
    • Команда идет на 8-м месте в таблице.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 8 баллов.

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    Источник: «Чемпионат»

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