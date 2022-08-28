Баринов рассказал, по чьей инициативе игроков «Локо» закрыли на неделю на базе

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подвел итоги матча с «Оренбургом».
- Московская команда победила со счетом 5:1.
- Игроков на неделю закрыли на базе.
– «Локомотив» такой сильный стал или вы прибавили?
– Наверное, мы прибавили!
– За счет чего?
– Больше желания появилось. Правильно играть начали.
– Цорн сказал, что игроки сами хотели закрыться на базе, это была твоя инициатива?
– Моя! Я ляпнул. Сказал: «Может, пора бы закрыться на базе». И нас закрыли. Неделя была тяжелая, неприятная.
– Из-за чего?
– Просто тренируешься и делать больше нечего. В бильярд играем, у нас есть на базе.
Источник: «Спорт-Экспресс»