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    Баринов рассказал, по чьей инициативе игроков «Локо» закрыли на неделю на базе

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подвел итоги матча с «Оренбургом».

    • Московская команда победила со счетом 5:1.
    • Игроков на неделю закрыли на базе.

    «Локомотив» такой сильный стал или вы прибавили?

    – Наверное, мы прибавили!

    – За счет чего?

    – Больше желания появилось. Правильно играть начали.

    – Цорн сказал, что игроки сами хотели закрыться на базе, это была твоя инициатива?

    – Моя! Я ляпнул. Сказал: «Может, пора бы закрыться на базе». И нас закрыли. Неделя была тяжелая, неприятная.

    – Из-за чего?

    – Просто тренируешься и делать больше нечего. В бильярд играем, у нас есть на базе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -40

      Житель планетв Земля 35 минут назад

      это была твоя инициатива?

      – Моя! =====Баринову респект за искренность....Кто то там начал бы врать.

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      Рейтинг: +5341

      AtticusFinch 41 минуту назад

      Непонятно для чего нужны такие игроки...каждый матч желтая, через матч красная - не ударить не отдать -просто в ноги прыгает и команду подставляет...Ещё и херню несёт всякую типо закрыть на базе))

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