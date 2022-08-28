Баринов рассказал, по чьей инициативе игроков «Локо» закрыли на неделю на базе

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подвел итоги матча с «Оренбургом».

Московская команда победила со счетом 5:1.

Игроков на неделю закрыли на базе.

– «Локомотив» такой сильный стал или вы прибавили?

– Наверное, мы прибавили!

– За счет чего?

– Больше желания появилось. Правильно играть начали.

– Цорн сказал, что игроки сами хотели закрыться на базе, это была твоя инициатива?

– Моя! Я ляпнул. Сказал: «Может, пора бы закрыться на базе». И нас закрыли. Неделя была тяжелая, неприятная.

– Из-за чего?

– Просто тренируешься и делать больше нечего. В бильярд играем, у нас есть на базе.