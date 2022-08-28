Каррера: «Если Захарян перейдет в «Челси», будет героем, как и любой российский игрок»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Любой российский футболист, уезжающий играть в Европу, — герой. В том плане, что у российских футболистов очень хорошие условия и перспективы в РПЛ. Переходя в Европу, они теряют в деньгах, но приобретают в любви к футболу», – сказал Каррера.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: это она ведет трансфер Захаряна в «Челси»