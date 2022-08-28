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    Каррера: «Если Захарян перейдет в «Челси», будет героем, как и любой российский игрок»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал готовящийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    «Любой российский футболист, уезжающий играть в Европу, — герой. В том плане, что у российских футболистов очень хорошие условия и перспективы в РПЛ. Переходя в Европу, они теряют в деньгах, но приобретают в любви к футболу», – сказал Каррера.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16888

      Cleaner 2 часа назад

      Главный российским ГЕРОЕМ в европейском футболе был, есть и будет Саша Кокорин! Так ДИНАМИТЬ евроклуб еще никому не удавалось!!!

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