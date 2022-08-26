Зарплата Захаряна в «Челси» составит 960 тысяч в год («Чемпионат»)

Появилась новая информация по поводу оклада полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в случае перехода в «Челси».

Ранее сообщалось, что хавбек будет зарабатывать в лондонском клубе около 1,25 миллиона фунтов в год.

По информации «Чемпионата», зарплата россиянина окажется меньше – 960 тысяч фунтов в год до вычета налогов.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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