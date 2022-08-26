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    Зарплата Захаряна в «Челси» составит 960 тысяч в год («Чемпионат»)

    Появилась новая информация по поводу оклада полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в случае перехода в «Челси».

    Ранее сообщалось, что хавбек будет зарабатывать в лондонском клубе около 1,25 миллиона фунтов в год.

    По информации «Чемпионата», зарплата россиянина окажется меньше – 960 тысяч фунтов в год до вычета налогов.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +779

      SpartakMoskwa 37 минут назад

      Сломают его там быстро, или сам сломается, нагрузки в АПЛ в сравнении с РПЛ небо и земля

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