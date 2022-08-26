Стало известно, сколько Захарян будет зарабатывать в «Челси»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси».

По информации телеграм-канала «Мутко против», Захарян будет зарабатывать в «Челси» около 1,25 миллиона фунтов в год без учета налогов. Контракт с игроком будет рассчитан на семь лет.

«Челси» предложил «Динамо» за Захаряна 15 миллионов евро.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

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