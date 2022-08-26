Абрамович не имеет отношения к возможному переходу Захаряна в «Челси» («Чемпионат»)

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович не связан с тем, что лондонский клуб пытается купить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Хотя англичане следят за 19-летним футболистом на протяжении последнего года, о чем сообщалось ранее.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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