Мостовой: «Захаряну надо уезжать в «Челси». Кто знал Винисиуса до «Реала»?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию об интере «Челси» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Конечно, от таких предложений не отказываются. Хорошая новость. На протяжении последнего года я говорил, что Захарян – один из лучших российских футболистов. Если это произойдeт, то для него – супер. Другое дело, что если в 19 лет он уедет, то будет непросто. Пока лучше подождать наших эмоций.

Мнение, что он будет на лавке в «Челси»? У нас такие мнения часто бывают. Про Головина тоже так говорили. Ещe многие знатоки говорили: «Что «Монако» за команда?» Ничего себе. Команда из последних 10 лет семь играет в Лиге чемпионов.

Если есть предложение и хорошо платят, то надо уезжать. Посмотрите, как действуют цивилизованные в футбольном плане страны: где-то засветился в 18-19 лет молодой парень – его сразу купили. Они уезжают, а потом становятся звeздами.

Кто знал Винисиуса, который в «Реале»? Его два года назад взяли за копейки, а сейчас он один из лучших футболистов Европы. К этому надо стремиться.

Конечно, это будет огромный шаг для карьеры Захаряна. В такие клубы не приглашают много раз. Получится или нет – это другой вопрос. Вернуться всегда можно.

Я за свою карьеру видел столько людей, которые уезжали и не получалось, но потом говорили, что он был в «Реале», «Барселоне» или ещe где-то. Это если не получится», – сказал Мостовой.

Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

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