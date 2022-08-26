Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой: «Захаряну надо уезжать в «Челси». Кто знал Винисиуса до «Реала»?»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию об интере «Челси» к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

    «Конечно, от таких предложений не отказываются. Хорошая новость. На протяжении последнего года я говорил, что Захарян – один из лучших российских футболистов. Если это произойдeт, то для него – супер. Другое дело, что если в 19 лет он уедет, то будет непросто. Пока лучше подождать наших эмоций.

    Мнение, что он будет на лавке в «Челси»? У нас такие мнения часто бывают. Про Головина тоже так говорили. Ещe многие знатоки говорили: «Что «Монако» за команда?» Ничего себе. Команда из последних 10 лет семь играет в Лиге чемпионов.

    Если есть предложение и хорошо платят, то надо уезжать. Посмотрите, как действуют цивилизованные в футбольном плане страны: где-то засветился в 18-19 лет молодой парень – его сразу купили. Они уезжают, а потом становятся звeздами.

    Кто знал Винисиуса, который в «Реале»? Его два года назад взяли за копейки, а сейчас он один из лучших футболистов Европы. К этому надо стремиться.

    Конечно, это будет огромный шаг для карьеры Захаряна. В такие клубы не приглашают много раз. Получится или нет – это другой вопрос. Вернуться всегда можно.

    Я за свою карьеру видел столько людей, которые уезжали и не получалось, но потом говорили, что он был в «Реале», «Барселоне» или ещe где-то. Это если не получится», – сказал Мостовой.

    • Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 52 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

    Кто такая Рафаэла Пимента – глава агентства Райолы после его смерти: это она ведет трансфер Захаряна в «Чeлси»

    Новости по теме
    Стало известно, сколько Захарян будет зарабатывать в «Челси»
    «Челси» предложил Захаряну контракт до 2028 года (Николо Скира)
    Агент Захаряна: «Согласование контракта с «Челси» на финальной стадии»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1317

      jek718875 34 минуты назад

      Да не верю я не верю,**ать мой лысый череп

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11