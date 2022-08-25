Матчи Кубка России покажут на Rutube

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что права на трансляцию игр Кубка России получил видеохостинг Rutube.

«Кубок России дополнит всю линейку футбольных соревнований на «Матч ТВ», который стал основным вещателем турнира. Турнир будет также будет показан на Rutube.

С каждым годом интерес к Кубку растет. В этом году мы уже показали два матча медийных команд: цифры нас очень порадовали.

На следующей неделе мы продолжим показ матчей «Амкала» и 2Drtots. Нас ждет один из самых интересных сезонов Кубка России в истории», – сказал Тащин.