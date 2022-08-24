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    «Трио Кокорин-Дзюба-Балотелли разорвет турецкую лигу». Канчельсис посоветовал Кокорину перейти в «Демирспор»

    Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис дал совет нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

    «Если Кокорина пытаются выгнать из клуба, то нет смысла идти против течения. Играть не дадут, а денег он и так уже заработал прилично. Столько времени без игровой практики — ужасно для любого футболиста, а тем более нападающего. Не знаю, осталось ли у него хоть какое-то голевое чутье.

    Кокорину надо разрывать контракт с «Фиорентиной» и переходить к Дзюбе в Турцию. Это в принципе подходящая лига для россиян. Недавно там Шапи играл, сейчас Оздоев и Дзюба. Ракицкий тоже не чужой человек. А трио Кокорин-Дзюба-Балотелли вообще разорвет турецкую лигу», — сказал Канчельскис.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: Sport24

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