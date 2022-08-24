«Трио Кокорин-Дзюба-Балотелли разорвет турецкую лигу». Канчельсис посоветовал Кокорину перейти в «Демирспор»

Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис дал совет нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

«Если Кокорина пытаются выгнать из клуба, то нет смысла идти против течения. Играть не дадут, а денег он и так уже заработал прилично. Столько времени без игровой практики — ужасно для любого футболиста, а тем более нападающего. Не знаю, осталось ли у него хоть какое-то голевое чутье.

Кокорину надо разрывать контракт с «Фиорентиной» и переходить к Дзюбе в Турцию. Это в принципе подходящая лига для россиян. Недавно там Шапи играл, сейчас Оздоев и Дзюба. Ракицкий тоже не чужой человек. А трио Кокорин-Дзюба-Балотелли вообще разорвет турецкую лигу», — сказал Канчельскис.