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    «Все скажут: «Нихрена себе». Так и тут». Мостовой раскритиковал «Химки» за смену Юрана на Писарева

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации в «Химках».

    • Команда набрала 7 очков в 4 турах РПЛ и занимала 7-е место в таблице лиги.
    • После этого клуб уволил Сергея Юрана и назначил Николая Писарева.
    • При новом тренере «Химки» проиграли 2 матча подряд с общим счетом 1:6.

    «Назначать человека, который нигде раньше не был – удивительно. Вся ситуация в «Химках» – кошмар. Это самая удивительная история в этом сезоне.

    Когда тренер идет в трех очках от первого места, но его убирают, ничего не объяснив – это совершенно темная ситуация.

    Команда в последних двух играх показала чудовищный результат, пропустив, если не ошибаюсь, шесть мячей. И это нормально? Неправильно было убирать Юрана.

    Логики никакой в этом решении нет. Хотя в нашем футболе логики не бывает. После всей этой ситуации никто не сказал, за что убрали Юрана, поэтому все люди звонят нам, кто всю жизнь в футболе.

    Это превратилось в «Смехопанораму». Да чемпионат только начался, впереди много туров, «Химки», которые мы видели в первых турах, не слабее команд с 5-го по 16-е место.

    В «Урале» хотя бы понятно, почему убрали тренера. Там есть логика. Представьте, если сейчас из «Динамо» уберут Йокановича, который в пятерке.

    Все скажут: «Нихрена себе». Так и тут», – сказал Мостовой.

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    Источник: Metaratings

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