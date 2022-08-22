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    Зарема: «Футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы, сейчас доедаем остатки былого»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прогнозирует длительный кризис для российского спорта в целом и футбола в частности.

    «К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы – это печальная реальность. В данный момент футбольное сообщество может делать вид и обещать, что все будет хорошо, но индустрия не выживет без международных турниров, лучших игроков, опыта, сотрудничества. Сейчас мы просто доедаем остатки былого.

    Частные футбольные клубы вымрут как вид, не получая дивидендов от основных бизнесов, транзакции по трансферам будут недоступны, софт и современные решения в IT, международное сотрудничество в бизнесе и социальной сфере уже исчезает.

    Останутся только монополии и их монополистичный футбол. Такого нет ни в одной европейской стране.

    Еще вчера на «Спартак» смотрели с восхищением: один из лучших стадионов Восточной Европы, сеть академий от Балтики до Тихого океана, неповторимая история, резонирующие медиапроекты и громкие победы в Лиге Европы.

    Еще вчера за столом переговоров с City Football Group, во время многочисленных встреч мы понимали, что мы – желанный клуб в рамках международного бизнеса. Нас хвалили и хотели помочь стать ещe лучше.

    Еще вчера в нашем трансферном списке реальными кандидатами и участниками переговоров были лучшие молодые игроки из европейских клубов.

    Еще вчера про нас снимал сериал Amazon Prime «Спартак: всe или ничего», международные бренды желали успеть договориться о сотрудничестве перед столетием клуба, мы должны были стать самым диджитальным клубом – клубом, который делает заметные для всего мира вещи не только в медиа и на футбольном поле, но и в маркетинге, и в коммерции, а также: молодые перспективные тренеры, опытные игроки и, конечно же, талантливая молодежь со всей России», – заявила Зарема.

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    Источник: «Осторожно, медиа»

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    22.08.2022 23:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4939

      neim 12 минут назад

      Какая боль, какая боль !
      Хотели осчастливить Спартак, а теперь оказывается, что кризис всего российского спорта и футбола в частности.
      Мессии из Заремы не случилось. Может хоть теперь она наконец-то заткнется ?

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      Рейтинг: +18653

      Persona_non_Grata > neim 5 минут назад

      Кризис и разруха прежде всего в головах людей (((

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      Рейтинг: +5105

      Красногорск_Фан 33 минуты назад

      Любовь к стране аж зашкаливает (( хотя именно эта страна сделала ее богатой, дала возможности. Хотя откуда у эскортниц совесть и патриотизм.

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      Рейтинг: +18653

      Persona_non_Grata > Красногорск_Фан 29 минут назад

      Истинные патриоты заседают в госдуме, не так-ли ? - ведь именно туда МЫ выбираем лучших и именно там совесть нации !!!

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      Рейтинг: +4939

      neim > Persona_non_Grata 22 минуты назад

      А ты думал что они в Спартаке ? Наивный ! )))

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      Рейтинг: +5105

      Красногорск_Фан > Persona_non_Grata 18 минут назад

      Почему в думе? а если тракторист, швея, продавец мороженного - не патриот? В стране живет 146 миллионов. В думе заседает 450 человек. Как то вы странно выстроили цепочку рассуждений.

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      Рейтинг: +5105

      Красногорск_Фан > Persona_non_Grata 9 минут назад

      См. соседний заголовок - семья Федунов переезжает в Монако. Самое время остаться и развивать детский спорт. Если бы она , но она не если. Если цепочка рассуждений не понятна, прости я сделал все что смог!

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      Рейтинг: +18653

      Persona_non_Grata > Красногорск_Фан 9 минут назад

      Ну а почему ты из этого числа исключил Зарему ? И по какому принципу ты определяешь патриотов ? Да и про совесть тоже не очень понятно... Или патриоты это только те, кого ТЫ таковыми считаешь ? Видимо для тебя патриоты это только те кто рвет на себе рубаху и орет лозунги !!!

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      Рейтинг: +18653

      Persona_non_Grata > Красногорск_Фан 6 минут назад

      В Монако хорошо - я там был, мне понравилось. И что, кроме как Зареме у нас детский футбол развивать некому и даже тому, чья эта прямая обязанность ???

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