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  • Зарема: «Футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы, сейчас доедаем остатки былого»

Зарема: «Футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы, сейчас доедаем остатки былого»

22 августа 2022, 23:59
24

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прогнозирует длительный кризис для российского спорта в целом и футбола в частности.

«К сожалению, футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы – это печальная реальность. В данный момент футбольное сообщество может делать вид и обещать, что все будет хорошо, но индустрия не выживет без международных турниров, лучших игроков, опыта, сотрудничества. Сейчас мы просто доедаем остатки былого.

Частные футбольные клубы вымрут как вид, не получая дивидендов от основных бизнесов, транзакции по трансферам будут недоступны, софт и современные решения в IT, международное сотрудничество в бизнесе и социальной сфере уже исчезает.

Останутся только монополии и их монополистичный футбол. Такого нет ни в одной европейской стране.

Еще вчера на «Спартак» смотрели с восхищением: один из лучших стадионов Восточной Европы, сеть академий от Балтики до Тихого океана, неповторимая история, резонирующие медиапроекты и громкие победы в Лиге Европы.

Еще вчера за столом переговоров с City Football Group, во время многочисленных встреч мы понимали, что мы – желанный клуб в рамках международного бизнеса. Нас хвалили и хотели помочь стать ещe лучше.

Еще вчера в нашем трансферном списке реальными кандидатами и участниками переговоров были лучшие молодые игроки из европейских клубов.

Еще вчера про нас снимал сериал Amazon Prime «Спартак: всe или ничего», международные бренды желали успеть договориться о сотрудничестве перед столетием клуба, мы должны были стать самым диджитальным клубом – клубом, который делает заметные для всего мира вещи не только в медиа и на футбольном поле, но и в маркетинге, и в коммерции, а также: молодые перспективные тренеры, опытные игроки и, конечно же, талантливая молодежь со всей России», – заявила Зарема.

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Источник: «Осторожно, медиа»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (24)
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neim
1661203967
Какая боль, какая боль ! Хотели осчастливить Спартак, а теперь оказывается, что кризис всего российского спорта и футбола в частности. Мессии из Заремы не случилось. Может хоть теперь она наконец-то заткнется ?
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ААМ
1661227663
Несёт пургу, как ни в чем не бывало!
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житель СПб
1661228951
Вот несет девушку... То есть уход Федунов из Спартака - это причина развала российского футбола. А то, что они часть, и не последняя, этого монополистического футбола - почему-то забывается. Нет, эту страницу надо перелистывать и возвращаться к нормальному Спартаку, где не одна женщина принимает все решения.
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neveldomha
1661231131
В таком возрасте, а уже климакс.
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НикКин
1661234770
Первый раз с ней соглашусь не думал что скажу но она права
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АЛЕКС 58
1661244893
Как бы к ней не относились болельщики разных клубов,но она права.
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zigbert
1661279332
Очень эмоционально но пожалуй правильно говорит Зарема.
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