Федун покинет исполком РФС

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун покинет состав исполкома РФС.

«Федун не может больше состоять в исполкоме РФС. На следующей конференции произойдут довыборы другого кандидата», – сообщает «Чемпионат».

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам