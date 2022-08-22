Депутат Милонов призвал не выпускать Федуна из России и отобрать у него загранпаспорт

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о бывшем владельце «Спартака» Леониде Федуне.

«Не выпускать из России и отобрать [у него] загранпаспорт. Он все свои деньги заработал в России. Уедут, потом будут проклятия в адрес страны слать.

Нужно не выпускать олигархов, пока не будет проверена полностью законность заработанных ими денежных средств. Я не утверждаю, что они незаконно заработаны, но проверить надо.

То, что Федун покинул пост президента, его право. Хоть я и не должен любить «Спартак», я нормально отношусь ко всему российскому футболу. «Зенит» им не победить, но и второе место тоже почетное», – сказал Милонов.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам